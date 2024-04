Ryan Gosling se despide a lo grande de Ken (y del Barbenheimer junto a Emily Blunt)

La nominación al Oscar de Ryan Gosling por Barbie fue muy celebrada (no en vano el film de Greta Gerwig había sido lo más taquillero del 2023, forjando todo un fenómeno popular), pero no tanto como el modo en que Gosling quiso celebrarlo llegado el momento. Otra de las nominaciones del film protagonizado por Margot Robbie era la de la Mejor canción original, donde competían dos temas pertenecientes a su banda sonora: I’m Just Ken y What Was I Made For, interpretados respectivamente por Gosling y Billie Eilish. Fue esta última quien se llevó el Oscar.

Pero fue Gosling quien se llevó la gloria. La actuación que hizo en directo en los Oscar, interpretando I’m Just Ken, fue el momento cumbre de la velada, al tiempo que lo que apuntaba a ser su despedida de un personaje muy querido para él. O eso pensábamos, al menos: este sábado Gosling fue el invitado estrella de Saturday Night Live, y además de pasear vis cómica por varios sketches (de uno donde parodiaba Beavis y Butthead a otro que suponía la secuela de otro sketch muy famoso encabezado por él, Papyrus 2), en el monólogo de apertura trajo preparado algo muy especial. Su objetivo: despedir a Ken definitivamente.

Gosling apareció como presentador asegurándole al público que, aunque fuera muy duro para él, era hora de dejar a Ken marchar. “Ahora soy solo Ryan”, dijo en referencia al I’m Just Ken, y a continuación empezó a versionar una canción clave para cualquier ruptura épica: All Too Well de Taylor Swift. Gosling empezó al piano y luego saltó al escenario con el popular abrigo de plumas de su personaje en Barbie, para de repente ser interrumpido por Emily Blunt. La actriz le afeó su pesadez con Ken, y que no estuviera promocionando El especialista como había sido el acuerdo a la hora de acudir a este episodio de SNL.

El especialista es un próximo film de acción donde Gosling y Blunt forman pareja romántica. Se estrena este 26 de abril y apunta a ser un taquillazo, que amplificará tanto la conexión de Gosling con el gran público como la que pueda disfrutar la misma Blunt. Y es que la actriz británica también tuvo una presencia destacada en los últimos Oscar, al haber sido nominada por su actuación en Oppenheimer. Película triunfadora de la pasada edición que, por supuesto, compartió carteleras con Barbie e impulsó el Barbenheimer.

Gosling replicó entonces a los reproches de Blunt que ella tampoco había olvidado el éxito de la película de Christopher Nolan. Blunt lo aceptó, y se lanzó a un dueto con Gosling para completar la versión de All Too Well. Un momento realmente memorable, que puedes ver bajo estas líneas.

