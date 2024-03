Ryan Gosling y Emily Blunt dejan atrás el 'Barbenheimer' y conquistan a la crítica con su nueva película: "Esa química no se finge"

Todavía tenemos resaca de los Oscar, y con motivo. Ha sido una de las galas más dinámicas de los últimos años, con momentos inolvidables como la actuación impecable de Ryan Gosling cuando subió al escenario a cantar I'm Just Ken. Poco antes, el canadiense también compartió foco con Emily Blunt, y ambos nos hicieron reír con sus dardos sobre el Barbenheimer.

Su intervención tenía una intención más allá de ofrecernos a dos personas atractivas, carismáticas y graciosas. Estaban juntos ante las cámaras para presentar un tributo a los dobles de acción, y quién mejor que ellos, que protagonizan El especialista, la nueva película de David Leitch. Dos días después, se han dejado ver en Austin con motivo del South by Southwest Film & TV Festival, donde el largometraje se ha proyectado por primera vez a nivel internacional.

Emily Blunt y Ryan Gosling pasearon por la ciudad estadounidense montados en una camioneta, de la que el actor casi se cae. En realidad solo fue un bache, pero algunos usuarios en internet no dudaron en mofarse. Porque nuestro Ken tendrá muchas cosas, pero no vale para especialista, como él mismo reconoció ante la prensa en el Festival: "No hice prácticamente ninguna de mis acrobacias en la película" (vía Deadline). Quien se encargó de todas las escenas de acción fue Logan Holiday.

A Gosling se le da mejor cantar, pero aclaró al comienzo de la presentación que no iba a interpretar I'm Just Ken de nuevo. El público le abucheó, pero fue la única reacción negativa que tuvo la proyección de El especialista. En general, la primera acogida de la película ha sido bastante buena, y ya se pueden leer algunas críticas, la mayoría positivas.

"La química no se puede fingir"

Jacob Hall en Slash Film ha destacado la pareja profesional que forman Gosling y Blunt. Reflejan "una química que no se puede fingir". Si quieres ver a gente guapa y carismática en un filme repleto de acción y diversión, El especialista será tu mejor opción: "Es una película construida sobre la esperanza de que la audiencia querrá ver un reparto de actores atractivos, encantadores e interesantes rebotando unos contra otros, intercambiando puyas y miradas elegantes. No hay intención de iniciar una franquicia, ni tampoco ambición mayor que la de ofrecerle al público placeres primarios y puros".

"Hay muchos elementos que hacen El especialista muy divertida, pero lo que la convierte en realmente ingeniosa es la forma en la que David Leitch y su equipo (incluidos el guionista Drew Pearce y el coordinador Chris O'Hara) concibieron a los dobles de acción como extensiones de los personajes", señala Bilge Ebiri para Vulture.

Peter Debruge en Variety no duda en destacar la actuación de Gosling, que pasa de ser un MVP en Barbie a "encarnar la figura de acción definitiva". Por otro lado, Fletcher Peters señala para The Daily Beast que la relación entre sus dos protagonistas convierte a El especialista "en la mejor comedia romántica hecha por un estudio desde Crazy Ritch Asians". Con tantas críticas positivas, no es de extrañar que las redes sociales comiencen a entusiasmarse.

La otra cara de la moneda

No todas las impresiones han sido positivas. Chase Hutchinson señaló en The Wrap que el largometraje parece "una mezcla de ideas que se han hecho mejor en otros momentos". Ni el carisma de sus protagonistas pudo evitar que la película "se desarrollara durante dos horas sin apenas diversión, quedando sepultada bajo una sucesión de gags vacíos mientras parece más bien que nosotros mismos estamos experimentando repetidos traumatismos craneoencefálicos".

Más críticas, tanto buenas como malas, llegarán en los próximos días a medida que el estreno de El especialista se aproxima. En España será el próximo 26 de abril. Hasta entonces, tendremos que esperar para ver a Ryan Gosling y Emily Blunt formar una pareja encantadora y carismática dispuesta a hacer cualquier cosa, por arriesgada que sea.

