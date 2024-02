Tráiler de lo nuevo de Ryan Gosling después de 'Barbie': explosiones, alienígenas, mucha acción y canciones de Taylor Swift

Puede ser un gran año para Ryan Gosling. Su carrera lleva consolidada mucho tiempo, pero tuvo un pequeño empujón más gracias a interpretar a Ken en Barbie. Por este papel está nominado a mejor actor de reparto en los Oscar. Dentro de un mes podría subir al escenario a recibir la estatuilla o incluso a cantar I'm Just Ken, candidata a mejor canción.

A la vista está que Ryan Gosling hizo un buen trabajo, pero toca mirar hacia delante. Lo próximo que protagonizará el actor canadiense es El especialista, un largometraje dirigido por David Leitch sobre un doble de acción que debe localizar a un actor desaparecido, resolver una conspiración y tratar de recuperar al amor de su vida, interpretada por Emily Blunt.

El primer tráiler pudimos verlo el pasado mes de noviembre. También sabemos que el estreno en España será el próximo 26 de abril. Ahora hay un nuevo avance, que fue retransmitido durante la Super Bowl, un escenario perfecto para promocionar la película por las grandes audiencias que maneja este evento deportivo y en especial su tiempo de descanso, visto por millones de personas en todo el planeta.

Las nuevas imágenes mostraron lo que ya esperábamos de El especialista. Acción, comedia, coches volando, cowboys del espacio, alienígenas, unicornios, mucho amor... y canciones de Taylor Swift. Porque sí, al final del avance aparece Ryan Gosling escuchando All Too Well. "¿Has estado llorando con Taylor Swift?", pregunta Jody Moreno (Emily Blunt) cuando le ve solo en el coche. Colt Seavers, el personaje al que interpreta Gosling, responde como muchos harían: "¿No lo hace todo el mundo?".

Lo anecdótico es el hecho de que la propia Taylor Swift estaba presente en el Allegiant Stadium de Las Vegas cuando el nuevo tráiler se estrenó. La cantante viajó a la ciudad estadounidense para animar a su pareja, el jugador Travis Kelce, que finalmente venció junto a su equipo, los Kansas City Chiefs, frente a los San Francisco 49ers.

El especialista llegará en dos meses a las salas de cine. Se trata de una adaptación en la gran pantalla de una serie de los años 80 del mismo nombre y protagonizada por Lee Majors. Ryan Gosling habló con él con el fin de prepararse para la película, y a día de hoy siguen en contacto por mensajes de texto.

Da la casualidad de que Gosling no es el único miembro del elenco del largometraje que viene de uno de los grandes éxitos del pasado año. Al igual que le ocurre al canadiense con Barbie, Emily Blunt llega de Oppenheimer, la máxima nominada a los Oscar 2024. En la cinta de Christopher Nolan interpretó a Kitty, la esposa del científico que creó la bomba atómica, y por este papel podría ganar la estatuilla a mejor actriz de reparto.

