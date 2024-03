Así diseñó Ryan Gosling su número musical en los Oscar 2024: de Emma Stone al homenaje a Marilyn Monroe

Oppenheimer ha podido arrasar en los Premios Oscar 2024, pero todo el mundo habla de Ryan Gosling. El canadiense, que estaba nominado a mejor actor secundario por su papel de Ken en Barbie, subió al escenario para entonar I'm Just Ken y regalarnos uno de los mejores momentos en la historia de estos galardones.

El himno de Barbie paralizó el mundo con una actuación musical en perfecto rosa y cargada de referencias durante sus más de tres minutos de duración. Gosling, vestido de fucsia con brillos, arrancaba cantando el tema junto a Margot Robbie, su Barbie, para después subirse al escenario y unirse a una decena de 'Kens' con sombreros de cowboy en una escalinata.

Pronto se sumaban al espectáculo otros 'Kens' del filme como Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Scott Evans o Ncuti Gatwa, aunque el foco siempre estuvo sobre Ryan: el rubio homenajeó a Marilyn Monroe, se dejó levantar como una auténtica estrella de la canción, cantó junto a Slash y bajó al patio de butacas para ceder el micrófono a Robbie, America Ferrera y Greta Gerwig, e incluso a Emma Stone, su compañera en Gangster Squad, Crazy Stupid Love y La La Land.

Ahora, Molly McNearney, que produjo el espectáculo junto a Raj Kapoor, Katy Mullan y Rob Paine, ha desvelado (vía Variety) cómo se fraguó la actuación. Te adelantamos que Ryan estuvo muy implicado.

La idea para el número de 'I'm Just Ken' en los Oscar

Una orquesta, 62 bailarines, 24 caretas gigantes de Barbie, cuatro cameos de otros 'Kens' y un guitarrista de Guns N'Roses. Esto fue todo lo que necesitó Gosling para el número musical que ya es historia de los Oscar.

"Ryan Gosling es súper profesional, quedamos con él por videollamadas de Zoom hace meses para hablar de la actuación", ha desvelado McNearney: "Greta Gerwig ha participado en la parte creativa también. Él estaba muy comprometido. Su coreógrafo, Mandy Moore, es excepcional, estaba en todas las llamadas, como Mark Ronson [compositor de la canción]".

McNearney ha explicado que fue idea de Gosling rendir homenaje a Diamonds Are a Girl’s Best Friend en Los caballeros las prefieren rubias (1953). La publicación también ha hablado con Moore, que ha detallado el impacto de esa idea: "De ahí salió el traje rosa y el reto de personas de negro, y las escaleras de fondo".

Así, Gosling estuvo muy implicado en el desarrollo del número musical de I’m Just Ken. "Él tenía muy clara su estructura general", ha contado Moore: "Quería empezar en la audiencia, acercarse a Mark, ver a Andrew [Wyatt, coproductor], encender a los Ken-delabros y después unirse a los 10 'Kens' rechazados en las escaleras".

"Desde ahí, quería que el resto del número se desarrollara como si los 'Kens' salieran de todos lados, 'llamando a todos los 'Kens'. Y al final acabando en una gran celebración que revelara a Slash", ha seguido explicando. Como vemos, el actor fue el ideólogo del espectáculo. No solo eso, sino que también insistió en sumar al público a la fiesta.

En llamadas previas por Zoom con Gerwig, la directora afirmó que su mayor deseo era que todo el mundo se pusiera de pie y cantara con Ryan, algo con lo que el actor no pudo estar más de acuerdo. "Era muy importante para él bajar e incluir a Margot [Robbie], Greta y America [Ferrera]", ha asegurado Moore: "Dijo: 'Quiero a estas mujeres delante porque voy a acercarme a ellas. Quiero que canten".

No contento con esto, escogió la frase exacta que quería compartir con Emma Stone cuando la canción alcanzara su cénit. Todo estaba planeado, también el beso en la mano de Gosling al cámara. "Lo practicamos", ha afirmado Moore: "[Gosling] fue muy dulce y dijo: '¿Podemos asegurarnos de que a Sean le parece bien que le bese la mano?".

Los ensayos para 'I'm Just Ken' en los Oscar

Emily Blunt y Ryan Gosling en los Oscar 2024. Getty Images - Kevin Winter

Los ensayos para I'm Just Ken arrancaron cuatro semanas antes de la gala, liderados por el equipo de canto de Gosling y la coreógrafa Gillian Myers. El domingo, Slash se unió al grupo. "Los productores pusieron meses de sudor, sangre y lágrimas para que él lo aprendiera y pareciera algo tan fácil como se vio el domingo", cuenta Rob Mills, vicepresidente de Disney.

El director musical Rickey Minor también sufrió las prisas. "Tan solo teníamos dos días de seis horas para grabar y ensayar todo", ha recordado en la misma publicación: "Después de eso, solo teníamos un día más para grabar con Slash. Hicimos ajustes, lo mezclamos y lo dejamos listo para la actuación".

Lo último que tuvieron que agregar al número fue la aparición de los otros 'Kens' del filme, Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Ncuti Gatwa y Scott Evans, que se sumaron al show tan solo unos días antes de la gala. "¡Dos días! ¡Dos días", ha asegurado Gatwa a Variety: "Volé desde Londres el jueves y fui a ese escenario. Mandy Moore nos tuvo ensayando".

"Todavía lo estoy procesando", ha afirmado Liu tras la actuación: "Creo que sigo en shock. No era consciente de nada ahí arriba. No sé si he hecho la coreografía bien. Solo sabía vagamente dónde tenía que situarme. Greta gritaba, estaba muy feliz. Yo pensaba: 'Este es un gran momento".

Al final, el espectáculo estuvo a la altura, superando todas las expectativas. Martin Scorsese se lo pasó en grande con I'm Just Ken, Emma Stone acabó con el vestido roto y las redes celebraron esta fiesta. "Me dio un gran abrazo, se puso serio y me preguntó: '¿Lo he hecho bien?", ha recordado Moore sobre su encuentro con Ryan Gosling detrás de las cámaras: "Le dije: '¡Sí! Dios mío, ¿me tomas el pelo? ¿Los has oído? ¡Estaban alucinando!".

