Lo más entrañable de los Oscar 2024: Martin Scorsese reacciona al recital de Ryan Gosling y 'I’m Just Ken'

10 nominaciones nada menos había logrado Los asesinos de la luna. La monumental adaptación que Martin Scorsese acometió del libro homónimo de David Grann (precisando de la financiación conjunta de Apple y Paramount) exigía justicia por unos crímenes contra la Nación Osage cometidos hace un siglo, y fue recibida de forma unánimemente positiva allá donde se proyectó.

De modo que en la 96 edición de los Oscar Los asesinos de la luna aparecía como candidata a Mejor película, Mejor dirección, Mejor actriz para Lily Gladstone, Mejor actor de reparto para Robert De Niro y Mejor banda sonora para el fallecido Robbie Robertson, amigo de toda la vida de Scorsese. No ganó ninguno.

Pero el cineasta está acostumbrado a desplantes así. Eso no ha deparado que su aire de maestro venerable quede comprometido, y de hecho ha sido Scorsese quien ha protagonizado uno de los momentos más entrañables de la gala que erigió a Oppenheimer y Christopher Nolan como triunfadores.

Y es que, si tuviéramos que quedarnos con una actuación de la ceremonia, esta sería sin duda la que impulsó Ryan Gosling al interpretar I’m Just Ken, nominada al Oscar a Mejor canción original en Barbie. Un premio que tampoco ganó (en beneficio de What Was I Made For? de Billie Eilish, que por otra parte también formaba parte del soundtrack de Barbie), pero que de todas formas sirvió de excusa para un número musical automáticamente histórico.

Gosling lo dio todo cantando I’m Just Ken, acompañado de un solo de guitarra de Slash y de los coros improvisados de sus compañeras de Barbie (Greta Gerwig, Margot Robbie y América Ferrera) así como de Emma Stone, coprotagonista en La La Land. Pero aún quedaba por descubrir lo mejor: durante todo el recital de Gosling, hubo alguien que no podía quitarle ojo ni borrar la sonrisa de sus labios, y ese era Scorsese. Apartado de la platea, y grabado por su hija Francesca (quien habitualmente le lía para hacer vídeos virales en Internet), vemos al director de Los asesinos de la luna disfrutando de lo lindo de I’m Just Ken.

Puedes ver el vídeo bajo estas líneas.

Martin Scorsese watching “I’m Just Ken” at the #Oscars



See the full winners list: https://t.co/IctYZ9WO3B pic.twitter.com/ephRa3Kbx8 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 11, 2024

