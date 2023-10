Ridley Scott ya ha visto 'Alien: Romulus' y su opinión hace aumentar nuestras expectativas

El cineasta uruguayo Fede Álvarez ha rodado la nueva entrega sobre los famosos xenomorfos, y el nuevo intento de reavivar la franquicia, Es más, incluso tiene un montaje terminado y, pese a que todavía faltan meses para que se estrene, ya ha podido ver Ridley Scott. El alumno (en materia de aliens) frente al maestro, el director del venerado filme original de 1979 y de dos precuelas, Prometheus y Alien: Covenant, de una trilogía que no llegó a completar. Y es que acercarse a los resultados y el impacto de la primera o de la secuela de James Cameron de 1986, Aliens, ha sido misión imposible en la multitud de intentos realizados.

Pero la compañía 20th Century Studios, los antiguos estudios Fox ahora en manos de Disney, decidida a explotar al máximo cualquier filón de sagas, persiste en el empeño. Y la cuestión, según ha relatado el mismo Álvarez a Guillermo del Toro en un encuentro del DGA Latino Summit 2023, evento organizado por los directores latinos del Sindicato de Directores de Estados Unidos, es que al menos parte con la bendición de Ridley Scott.

Y esto, según relata Álvarez, teniendo en cuenta la fama que le precede al director británico respecto a que no es nada fácil de contentar. "Todos me advirtieron de que Ridley era duro, realmente duro, sobre todo si tenía algo que ver con sus películas. Fue muy duro con 'Blade Runner 2049', que pensé que era una obra maestra", empezó explicando. Y prosiguió: "Le pregunté sobre la nueva de 'Top Gun' y dijo: 'meh'. La de mi hermano era original y este es como 'eh'. Bueno, que lo respetaba, pero se podía ver lo duro que era. Entonces pensé: No hay manera de que yo gane con esta".

Con estos antecedentes, estaba tan nervioso como aterrado ante el comentario que pudiera salir de los labios de Scott. No obstante, quiso ser él mismo el que oyera su opinión en persona. "Quería estar frente a él y mirarle a los ojos y que me lo comunicara. No quería recibir un email comunicándome que Ridley Scott dice que...". De manera que cuando llegó el momento, se acercó a él y le soltó su valoración. "Fede, ¿qué quieres que te diga? Es jodidamente buena".

Y ese fue un momento inolvidable. "Para mí, fue como... mi familia sabe que fue uno de los mejores momentos de mi vida tener a un maestro como él, alguien que he admirado tanto". Pero, hay más. Además, Ridley Scott valoró muy positivamente otro de los aspectos de la película. "Los diálogos son fantásticos. ¿Los has escrito tú? y le respondí que sí".

Y, ¿tendremos a la nueva teniente Ripley?

Cailee Spaeny en la serie 'Devs' FX Productions, LLC. All rights reserved.

Fede ha escrito el guion junto a su habitual colaborador Rodo Sayagues y la historia parece que prescinde de lo narrado en otras secuelas y precuelas para centrar la historia en un grupo de jóvenes aislados en un remoto planeta. El nuevo reparto está capitaneado por un talento en alza, Cailee Spaeny, de Blumhouse. Jóvenes y brujas, Malos tiempos en el Royale o las series Devs y Mare of Easttown. Y lo de que está en alza no es porque sí. En el pasado Festival de Venecia fue premiada como mejor actriz por su interpretación de la esposa de Elvis en Priscilla de Sofia Coppola. Ella es la firme candidata a tomar el relevo, o vacío, que haya dejado la teniente Ripley de Sigourney Weaver en esta y las posibles futuras entregas.

En definitiva, un reparto joven para una nueva generación de espectadores, y los fans de siempre, esperemos. Y un proyecto que inicialmente fue concebido para estrenarse directamente en la plataforma de streaming de Hulu, propiedad de Disney, en una operación similar a Predator: La presa de Dan Trachtenberg (y que logró ser la secuela mejor recibida del original de 1987).

Sin embargo, el plan ahora es que llegue a los cines y la fecha que se ha fijado, tanto en Estados Unidos como en España, es la del 16 de agosto de 2024. Cerramos recordado que, por su parte, Fede Álvarez ha demostrado pericia a la hora de crear terror (y no escatimar sangre), por ejemplo con el remake de Posesión infernal de 2013, y de saber elaborar atmósferas claustrofóbicas y llenas de tensión, caso de No respires de 2016.

