"Búscate una vida": Las respuestas más agresivas de Ridley Scott en sus entrevistas

Ha conocido las cumbres del triunfo y los abismos del fracaso, ha firmado clásicos indiscutibles y ha trabajado con los más grandes. A sus 85 años, Ridley Scott ocupa un trono reservado a los imprescindibles del séptimo arte, pero si pensabas que eso iba a hacer que se mordiera la lengua, vas más apañado que J. F. Sebastian en Blade Runner.

El director de Alien, Thelma & Louise y Gladiator, que ahora regresa junto a Joaquin Phoenix en Napoleón, lleva ya unos años demostrando que le importa tres pitos lo que diga la gente, máxime si esa gente le considera un cascarrabias y un malhablado. Algo de lo que da sobradas muestras cada vez que le ponen un micro delante.

Como corresponde a semejante titán, las salidas de tono de Scott se merecen una antología como corresponde. Aquí te presentamos nuestro particular greatest hits, con una advertencia: piénsatelo dos veces antes de reírte de las infortunadas víctimas de estos esparabanes, porque Ridley tiene para todos, y está ansioso por repartir.

"“Señor, que le jodan. Que le jodan. Muchas gracias, que le jodan. Que le jodan, señor” (a un periodista ruso que hizo de menos Robin Hood en una entrevista)

"Lo que tenemos hoy es el público que se crio con los jodidos teléfonos móviles. Los millennials no quieren que se les enseñe nada a menos que se lo digan en el móvil" (en el podcast de Marc Maron, hablando de la taquilla de El último duelo)

“En El último duelo no hay acento francés. Eso habría sido un desastre, y aún así son todos franceses. ¿A quién le importa? Cállate la puta boca y entonces podrás disfrutar de la película” (fuente: Deadline)

“Las mejores películas están motivadas por los personajes, y hablemos de superhéroes si quieres, porque voy a destrozarlos. Los destrozaré, joder. Son un puto aburrimiento de mierda” (fuente: Deadline)

“Tienen a los mejores actores del mundo interpretándolos, deberían sentirse jodidamente afortunados” (respondiendo a las quejas de la familia Gucci por su retrato en La casa Gucci)

"Ni de puta coña" (su respuesta a Stanley Kubrick cuando le llamó por teléfono para felicitarle por Alien)

Los historiadores y los franceses: bestias negras

"Desde que [Scorsese] empezó Los asesinos de la luna, yo he hecho cuatro películas. Ni me lo planteo: me levanto por la mañana y digo '¡Genial! ¡Otro día estresado!" (fuente: The Times)

"Búscate una vida" (su respuesta a los historiadores que critican Napoleón)

"Cuando los historiadores me dicen algo, les pregunto: 'Perdona, colega, ¿estuviste tú allí? ¿No? Pues cállate la puta boca". (fuente: The Times)

"Los franceses no se gustan ni a sí mismos" (acerca de las malas críticas de Napoleón en Francia)

"Mi unidad eran casi 900 personas. Todos los lunes por la mañana, yo decía 'Vale, ¿alguien tiene un problema? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Has hablado con fulanito? ¿No? ¡Pues ve a hablar con él de una puta vez!" (acerca de sus relaciones con el equipo de rodaje)

"Hay unos 10.000 libros sobre Napoleón, y están llenos por igual de verdad y de conjeturas. Pero la tarea de leerlos se la dejé al pobre hijoputa que tenía que escribir el guion". (Fuente: Vulture)

"Ya sabes, todavía no he ganado el Oscar. Y, si me lo dan, lo que voy a decir es 'ya era hora, joder" (fuente: The New Yorker)

