Bienvenido al club: Ridley Scott dice que las películas de superhéroes son “un puto aburrimiento”

A estas alturas no queda cineasta en Hollywood con cierta veteranía que no se haya posicionado en contra del cine de superhéroes. Martin Scorsese fue el primero en hacerlo, impulsando una controversia agotadora que fue más allá de las redes sociales (con Bob Iger de Disney llegando a reunirse con él por algún motivo), y que desde entonces no ha dejado de sumar adeptos. Uno de los últimos fue James Gunn, criticando a todos esos directores que observaban con miedo los cambios de Hollywood, y ahora la pelota está en el tejado de Ridley Scott. Un cineasta que se ha mantenido a la vanguardia durante años, y que en 2021 estrena dos películas con un ligerísimo margen de tiempo.

Son El último duelo, ya en cines, y La Casa Gucci, que llega el 26 de noviembre. La ambición de estos títulos certifica la energía de Scott a la hora de seguir dirigiendo (de hecho ya ha terminado el guion de la secuela de Gladiator centrándose en Lucius, el hijo de Connie Nielsen), y esta energía también se rastrea a sus entrevistas, donde muestra un gran vigor a la hora de opinar sobre asuntos tan variopintos como la ausencia del francés en su película más reciente, pese a que la trama histórica de El último duelo se ambiente en Francia. “En El último duelo no hay acento francés. Eso habría sido un desastre, y aún así son todos franceses. ¿A quién le importa? Cállate la puta boca y entonces podrás disfrutar de la película”, asevera durante una entrevista con Deadline.

En dicha entrevista ha salido el tema, por supuesto, de las películas de superhéroes, aunque a decir verdad parecía que Scott estaba deseando fuertemente dar su opinión. “Las mejores películas están motivadas por los personajes, y hablemos de superhéroes si quieres, porque voy a destrozarlos. Los destrozaré, joder. Son un puto aburrimiento de mierda”, asegura, y justifica esta valoración en base a los guiones que suelen vertebrarlos. “Sus guiones no son buenos en absoluto. Yo creo que he hecho tres películas de superhéroes con grandes guiones. Una sería Alien, el octavo pasajero con Sigourney Weaver, otra la puta Gladiator, y la otra Blade Runner con Harrison Ford”.

“Así que, ¿por qué las películas de superhéroes no tienen mejores historias? Me desvío, lo siento, pero venga ya. Las salvan los efectos especiales y esto se está volviendo aburrido para cualquiera que trabaje con efectos especiales, si tienes dinero”. Según esta lógica, es posible que Scott considere su siguiente película, Kitbag (dedicada a la figura de un Napoleón que encarnará Joaquin Phoenix) como ejemplo de un auténtico cine de superhéroes de calidad.

