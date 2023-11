Ridley Scott responde a quienes critican los errores históricos de 'Napoleón': "Búscate una vida"

Con 85 años a cuestas y un currículum que incluye Alien, Blade Runner y Gladiator, entre otras muchas, Ridley Scott está para pocas tonterías. Máxime cuando Napoleón, su nueva película, no solo representa su segunda colaboración con Joaquin Phoenix, sino también uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

Como suele pasar con las películas de esta clase, Napoleón ya está bajo el punto de vista de los historiadores para señalar sus errores históricos. Entre ellos destaca el británico Dan Snow, muy popular gracias a sus trabajos para la BBC, quien ha llamado la atención sobre patinazos como el corte de pelo de María Antonieta antes de ser guillotinada o el hecho de que l'Empereur nunca mandara disparar sobre las Pirámides durante su campaña de Egipto.

Ante esas quejas, y otras similares, Scott tiene una respuesta que figura en un reportaje del New Yorker sobre la película (vía Variety). Y ese consejo es: "Búscate una vida".

¿Qué dirá Ridley Scott si le dan el Oscar?

Aunque pueda sonar desabrido, Scott tiene argumentos de sobra para responder así a los historiadores. Según indica el reportaje, el equipo de Napoleón se pasó cinco días rodando su versión de la batalla de Waterloo, incluyendo ensayos exhaustivos para recrear la formación en cuadro de la infantería inglesa, una maniobra empleada para resistir las cargas de la caballería napoleónica.

Tras semejante ordalía, explica el asesor militar Paul Biddiss, el comentario del director fue digno del duque de Wellington: "Pasé unas cuantas noches sin dormir, porque quería que [los figurantes] hicieran los cuadros a la perfección. [En el rodaje] lo hicieron perfectamente, y escuché a Ridley en la radio: '¡Invitad a esos chicos a una pinta!".

Tanto esfuerzo hace pensar que Napoleón está pensada para apuntar al corazón de la temporada de premios. De hecho, Scott todavía parece mosqueado por aquella noche de los Oscar en la que, nominado a Mejor director por Gladiator, vio cómo Steven Soderbergh se llevaba el premio gordo por Traffic.

Pero tranquilos, porque, en caso de que la Academia le premie esta vez, el director inglés tiene claro su discurso. "Ya sabes, todavía no he ganado el Oscar", señala, "y si me lo dan, lo que voy a decir es 'ya era hora, joder".

