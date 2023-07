Joaquin Phoenix explica por qué dijo sí a 'Napoleón' y no a otros papeles para volver con Ridley Scott después de 'Gladiator'

Más que las expectativas de ver a Ridley Scott inundando una vez más la pantalla con batallas épicas, más que su ambición por llegar allá donde se estrelló la ambición de Stanley Kubrick, la mayor promesa de Napoleón es el reencuentro del cineasta y Joaquin Phoenix 20 años después de Gladiator.

El actor, que se llevó su primera nominación al Oscar gracias al enloquecido Cómodo en el péplum de 2000, regresa aquí dando vida a otro emperador, en este caso de los franceses. ¿Qué es lo que ha animado a Phoenix a ponerse en la piel del Gran Corso?

Pues, según él mismo explica en una entrevista para Empire, su interés por involucrarse de nuevo en un fregado histórico de alto voltaje junto al director que le lanzó a la fama. "Tuve una experiencia increíble trabajando con Ridley en Gladiator", recuerda. "Era muy joven y era mi primera producción a gran escala. Tenía muchas ganas de otra experiencia así, o algo similar".

Phoenix prosigue señalando que ya había acariciado la posibilidad de trabajar una vez más con el cineasta: "[Scott] me había propuesto otras cosas en el pasado, pero ninguna de ellas me había dado la impresión de ser así de exigente para los dos. Y realmente me gustaba la idea de lanzarme a algo así junto a Ridley".

En cuanto al propio Ridley Scott, parece encantado de su elección, aunque también señala que trabajar con Phoenix conlleva sus propias exigencias. "Llevábamos ya dos semanas y él vino y me dijo: 'No sé qué hacer'. Y yo: '¿Qué?'. 'No sé qué hacer'. 'Oh, Dios', le respondí. 'Venga, vamos a sentarnos'. Estuvimos durante diez días, todo el día, repasando escena por escena. En cierto modo fue como un ensayo. Detalle por detalle, absolutamente".

Este proceso, insiste el director, fue arduo, pero permitió a Joaquin Phoenix ofrecer un trabajo a la altura de sus mejores escenas en Gladiator. "[Joaquin] es el mejor intérprete para gente dañada", asegura. "Y aún queda muchísimo daño por hacer".

