Ridley Scott es muy duro, pero la próxima 'Alien' le ha parecido "jodidamente genial"

La saga Alien ha dado muchas vueltas, luego de que Ridley Scott retomara los mandos a partir de Prometheus y Neill Blomkamp se quedara sin su película tras varios años de desarrollo. El xenomorfo, aún así, sigue siendo rentable, de modo que la siguiente entrega programada es una película de presupuesto medio destinada al servicio de streaming Hulu en 2024 (similar al destino que corrió Prey, última entrega de Predator). Su director es Fede Álvarez, muy querido por los fans del género tras No respires o el remake de Posesión infernal.

El título de la película es Alien: Romulus y cuenta con una actriz al frente que hasta hace poco era relativamente desconocida: Cailee Spaeny. Ahora mismo la joven intérprete está acaparando los focos gracias a protagonizar Priscilla, el biopic de Sofia Coppola dedicado a la pareja de Elvis Presley, por el que bien podría acariciar una nominación al Oscar. Más allá de lo que ocurra con este film, Alien: Romulus se acerca en lontananza, y Álvarez ha podido dar más detalles de lo que prepara durante un encuentro con Guillermo del Toro en el DGA Latino Summit 2023. El cineasta ha hablado, en particular, de su relación con Scott.

Scott estrena este mes de noviembre su biopic de Napoleón con Joaquin Phoenix, habiéndose limitado a producir la próxima Alien: Romulus. Vía Deadline Álvarez ha revelado que Scott tiene fama de ser muy estricto, y acostumbra a contemplar con frialdad la moda de recuelas y reboots en la que hoy por hoy está sumido Hollywood. “Todo el mundo me avisó de que Ridley es muy duro. Y es muy duro en efecto, sobre todo si tiene que ver con sus películas. Fue muy duro con Blade Runner 2049, que me pareció una obra maestra, y tuvo problemas con ella porque porque es su obra…”.

Blade Runner 2049, a cargo de Denis Villeneuve, está muy bien valorada por la crítica, pero no convenció del todo a Scott. “Le pregunté por la nueva Top Gun y me dijo ‘meh’. Le dije ‘¿qué?’ Y me dijo ‘la de mi hermano era original y esta es como bah’. Lo respetaba, pero podías ver lo duro que era. Así que pensé que no había forma de ganar”, prosigue en referencia a la secuela, Maverick, que Tom Cruise protagonizó de nuevo tras hacer lo propio con el popular film ochentero de Tony Scott.

Aún así, con respecto a Romulus Álvarez quería que Scott “la viera antes que nadie”. “Quería estar delante y mirarle a los ojos. No quería un correo electrónico donde pusiera ‘Ridley dice que…’”. Felizmente, parece que al cineasta le ha gustado lo que ha visto. “Entonces entró en la habitación y dijo ‘Fede, ¿qué puedo decir? Es jodidamente genial’. Para mí fue como…”, explica Álvarez visiblemente emocionado.

“Mi familia sabe que fue uno de los mejores momentos de mi vida que un maestro como él, al que admiraba tanto, viera una película mía, pero sobre todo algo así... y me hablara durante una hora de lo que le había gustado. Uno de los mejores elogios que me dijo fue ‘el diálogo es genial, ¿eres tú el guionista?’, ‘¡sí!’”. Por ahora, el estreno de Romulus está fijado para el verano de 2024, estado Álvarez sumido en la posproducción.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.