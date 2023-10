Ridley Scott carga contra 'Joker' y su "celebración de la violencia"

¿Una mirada adulta y sin complejos a una de las figuras más emblemáticas del cómic de superhéroes, o un desbarre sensacionalista que solo se salva por el trabajo de Joaquin Phoenix? Las opiniones sobre el Joker de Todd Phillips pueden ser tan chocantes como la propia cinta... y ahora sabemos que la de Ridley Scott pertenece al segundo campo.

En una entrevista con Deadline (vía IndieWire) sobre su inminente Napoleón, el director inglés se ha referido a la cinta de Phillips en términos muy poco elogiosos. Aunque reconoce, eso sí, que verla le ayudó a tomar una decisión drástica de cara a Napoleón.

Y esa decisión fue la de contar con Joaquin Phoenix para interpretar al Gran Corso, en su segunda colaboración 23 años después de Gladiator. "Me quedé impactado con esa película tan escandalosa, Joker", explica. "No me gustó la forma en la que celebraba la violencia, pero Joaquin estaba impresionante".

Al ver a Phoenix como el archienemigo de Batman, prosigue, Scott se dio cuenta de que la presencia del actor ayudaría a su película en todos los aspectos. "Pensé que [Joaquin Phoenix] sería un apoyo fantástico para Napoleón, [artísticamente] y también en un sentido comercial. Tenía a dos actores en mente para este papel. Al otro no voy a mencionarlo".

'Napoleón', el regreso de Scott y Phoenix

En otra entrevista, esta vez con Empire, Ridley Scott habló del trabajo de Phoenix como el emperador de los franceses en su biopic. "Le miraba y pensaba 'este diablillo es Napoleón Bonaparte: hasta se le parece", asegura.

Las simpatías del director hacia el personaje real, por otra parte, son escasas, y al explicarlas Scott se adentra en terrenos polémicos: "Le comparo con Alejandro Magno, Adolf Hitler y Stalin. Escucha, tiene un montón de cosas chungas en su historial. Y, a la vez, era digno de mención por su valor, su poderío y su carisma. Era extaordinario".

Protagonizada por Phoenix, Vanessa Kirby (The Crown), Rupert Everett y Ludivine Sagnier, entre otros, Napoleón se estrena en España el 24 de noviembre.

