Lo nuevo de Richard Linklater: una película sobre cómo se hizo 'Al final de la escapada' y empezó la Nouvelle Vague

La carrera de Richard Linklater se encuentra en plena forma. Nunca ha dejado de estarlo, en realidad, desde que se consagrara con Movida del 76 hace ya treinta años para erigirse como una figura esencial en el cine independiente estadounidense. Desde entonces ha triunfado con la trilogía Antes de… o con Boyhood, y de forma más reciente se ha apuntado a la moda de la autoficción con Apolo 10 ½ poco antes de estrenar Hit Man en el Festival de Venecia con elogios unánimes. En esta comedia negra, Glenn Powell interpreta a un asesino a sueldo.

Hit Man ya ha sido adquirida por Netflix para un próximo estreno en streaming aún sin fecha, y mientras el director texano ha empezado a preparar su siguiente trabajo. Hace poco contaba en una entrevista que quería rodar un largo íntegramente en francés, y que quería que fuera “como una película de la Nouvelle Vague”. A tenor de una exclusiva que recoge World of Reel, había que tomar estas declaraciones de la forma más literal posible. Porque el objetivo de Linklater es concretamente recrear este movimiento artístico tan troncal para la historia del cine, indagando en su inicio y en quienes lo impulsaron.

La Nouvelle Vague dio comienzo a finales de los años 50, y se suele cifrar el estallido en torno al estreno de Al final de la escapada en 1959. Precisamente esta película y su rodaje será el centro de lo que prepara Linklater, aún sin título. El director de Escuela de rock quiere empezar con la producción en marzo de 2024, desplazándose a París y manteniendo el francés como idioma. No sabemos, por otra parte, si esta será también la ascendencia de los actores que ahora mismo está buscando, porque desde luego todos los protagonistas van a ser franceses. Y todos ellos tienen su nombre con letras de oro en el bagaje cinéfilo.

Como Linklater quiere volver al rodaje de Al final de la escapada, necesitará naturalmente un actor que haga de Jean-Luc Godard (fallecido el año pasado). Al parecer, en el guion que ha escrito también tendrán una importancia destacada figuras como Jean Cocteau, Robert Bresson, Jean-Pierre Melville, Jacques Rivette y Roberto Rossellini. Es una película de ambición inabarcable, aunque Linklater no es alguien que eluda los desafíos. Al fin y al cabo rodó Boyhood a lo largo de 12 años, y el musical en el que ahora mismo está embarcado (Merrily We Roll Along, basado en Stephen Sondheim) va a producirse durante dos décadas.

