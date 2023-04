¿Una Rey octogenaria? El guion de 'Star Wars' que provocó la salida de Damon Lindelof

La última Star Wars Celebration estuvo marcada por el anuncio de tres nuevas películas de Star Wars. Un gesto muy significativo teniendo en cuenta que ya han pasado cuatro años desde la debacle de El ascenso de Skywalker, y de la decisión de Lucasfilm de darle prioridad a las series a partir del éxito de The Mandalorian. Una de esas películas, de hecho, estaría dirigida por Dave Filoni y culminaría las historias interconectadas de The Mandalorian, El libro de Boba Fett y la inminente Ahsoka.

Otra película es la dirigida por James Mangold sobre los orígenes de la Fuerza, y la otra viene a continuar la historia ahí donde la dejó El ascenso de Skywalker, con el regreso de Daisy Ridley como Rey. Este último film llevaba algunas semanas siendo noticia, aunque entonces no conocíamos quién lo protagonizaba: sólo sus directores y guionistas, y los mareos de los que estaban siendo sujetos. La película está dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy, ganadora de dos Oscar por su labor como documentalista.

El guion ya ha dado algún quebradero de cabeza que otro. En un principio estaba en manos de Damon Lindelof (responsable de Perdidos, The Leftovers o Watchmen) y del guionista Justin Britt-Gibson. No obstante, días antes de la Star Wars Celebration Lindelof y Britt-Gibson abandonaron el proyecto y fueron sustituidos por Steve Knight, creador de Peaky Blinders. Entonces no trascendieron las causas de esta salida.

Ahora Lindelof ha conversado con Esquire aprovechando el reciente estreno en HBO Max de su nueva serie, Mrs. Davis, con Betty Gilpin. Y durante la entrevista ha aclarado que no fue una salida voluntaria: Lucasfilm y Disney le pidieron que se marchara al no estar conformes con el rumbo que estaba tomando su historia. “Estaba en algo más que conversaciones para unirme a Star Wars. Me uní al universo de Star Wars y luego me pidieron que me fuera”, explica el guionista.

Curiosamente, Lindelof no parece molesto, mostrando disposición a volver a intentarlo con Star Wars en el futuro. La razón es que es un gran fan de la saga: “¿Volvería a hacer cola para entrar de nuevo? Por supuesto”, replica. El escritor no aclaró cuál era el planteamiento de su guion rechazado (donde trabajó inicialmente en una sesión privada durante dos semanas), pero poco después ha empezado la rumorología.

El periodista Jeff Sneider, famoso por sus contactos y su querencia por las exclusivas, ha desvelado en su podcast Hot Mic que está al tanto de la historia que manejaban Lindelof y Britt-Gibson. Al parecer querían que la próxima película diera un gran salto temporal con respecto a El ascenso de Skywalker, hasta 60 años en el futuro. Con lo que reencontraríamos a una Rey octogenaria, que ya no tendría el rostro de Ridley.

Esta Rey, en efecto, lideraría una Nueva Orden Jedi. Según Sneider los guionistas habían empezado a pensar en Helen Mirren para interpretarla, pero Disney no lo habría visto claro prefiriendo un enfoque desde el que volver a contar con Ridley. Quizá en un futuro próximo Lindelof y Britt-Gibson den más detalles sobre su historia rechazada.

