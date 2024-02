¿Reescribió Paul Thomas Anderson 'Los asesinos de la luna'? El rumor que recorre Hollywood

La versión oficial es bien conocida. Martin Scorsese había recurrido al guionista Eric Roth (que aparte de film como Forrest Gump o Munich ha adaptado la novela de Frank Herbert para el Dune de Denis Villeneuve) de cara a adaptar el libro Los asesinos de la luna de David Grann. El film recrearía por tanto unos indignantes sucesos de los años 20, cuando la Nación Osage fue víctima de una serie de asesinatos organizados para que los terratenientes blancos se quedaran con su petróleo, y el caso contribuyó a la consolidación del FBI en EE.UU. Una vez la producción había empezado, sin embargo, Leonardo DiCaprio llegó a la conclusión con Scorsese de que lo mejor era hacer un cambio en el punto de vista.

Originalmente Los asesinos de la luna estaba narrada como en el libro de Grann, según la perspectiva de Tom White en tanto a agente del FBI. Lo iba a interpretar DiCaprio mientras que Jesse Plemons sería Ernest Burkhart, uno de los implicados en los crímenes. Pero entonces se decidió hacer un cambio: la historia erigiría como protagonistas a Burkhart y a su mujer Osage, Mollie, mientras que el FBI tendría un papel más secundario. DiCaprio y Plemons intercambiarían papeles, Mollie tendría mayor presencia con el rostro de Lily Gladstone, y entretanto Eric Roth seguiría como guionista, encargado de las reescrituras.

Esta es la versión oficial, vaya. La que ha trascendido a los medios y al público. Pero dicha versión empezó a tambalearse cuando hace algunas semanas se anunciaron las nominaciones a los Oscar, y Los asesinos de la luna (que ha tenido una gran recepción crítica) figuró en 10 candidaturas. Una de ellas no es la de Mejor guion adaptado, por otra parte, lo que habría conducido a bastante desconcierto. Así como a la justificación posterior del periodista de The Guardian Charles Bramesco, que aseguró en Twitter que Roth no había estado a cargo de la reescritura de Los asesinos de la luna y que la industria era consciente.

The writer hasn’t been on the circuit, I heard because pretty much the entire thing was rewritten by… PTA — Charles Bramesco (@intothecrevasse) January 23, 2024

No cabe duda de que las reescrituras fueron drásticas, y que el rodaje de Scorsese sufrió en consecuencia. Los asesinos de la luna habría grabado hasta tres tandas de reshoots a mediados de 2022. Al mismo tiempo parece bastante claro que Lily Gladstone ganó metraje gracias a ellas, como acaba de confirmarse en un perfil de Los Angeles Times. Cuando los productores de Los asesinos de la luna le ofrecieron participar en la película, allá por 2019, Mollie solo tenía tres escenas. Pero “era una película de Martin Scorsese, así que tampoco iba a rechazarlo”. La idea de Mollie, descendiente de nativos americanos, era coger el papel y tratar de remodelarlo para que fuera “más auténtico y significativo”.

Esas tres escenas se convirtieron finalmente en una hora de metraje, que ha facilitado que Gladstone sea nominada al Oscar a Mejor actriz y la aspirante con más posibilidades de llevarse el premio, junto quizá a Emma Stone por Pobres criaturas. Pero más allá de eso la duda persiste: si no fue Eric Roth, ¿quién reescribió Los asesinos de la luna? Y World of Reel, que ha indagado a partir de la revelación de Branesco, sostiene que fue nada menos que Paul Thomas Anderson, un gran amigo de Scorsese que no habría sido acreditado por su trabajo.

Jeffrey Wells, de Hollywood Elsewhere, valora así la revelación: “Quizá haya algo de cierto en el rumor de que Paul Thomas Anderson reescribiera partes significativas de Los asesinos de la luna, al menos durante sus últimas fases”. El director de Licorice Pizza habría escrito “una buena parte” de Los asesinos de la luna partiendo de la versión descartada de Roth, y una figura cercana al rodaje no ha llegado a confirmarlo, pero dice que “cualquier cosa que pudiera haber hecho Anderson solo podría haber ayudado”.

Jordan Ruimy, redactor de World of Reel, ha llegado a preguntarle directamente a Roth, y en el mail de respuesta el guionista ni lo confirma ni lo desmiente. Así se ha quedado la cosa por ahora, en un rumor insistente. Sea cierto o no, lo que está claro es que resulta bastante extraño que Los asesinos de la luna no haya conseguido la nominación a Mejor guion adaptado: casi tanto como que se haya preferido no acreditar a Anderson por su labor.

