Martin Scorsese lo ha visto todo, pero tuvo que ser Leonardo DiCaprio quien le recomendara el cine de Miyazaki

Uno de los últimos grandes acontecimientos de la cinefilia global fue que Martin Scorsese se abriera una cuenta en Letterboxd. Esta red social es muy apreciada por la comunidad, y multitud de usuarios podían ahora disfrutar desde otra ventana con la erudición del director, que hasta ahora se había limitado a darle forma a alguna que otra lista de recomendaciones. Pero Scorsese ha dado un paso más en su relación con la web, de forma que Letterboxd ha patrocinado una conversación entre él y un colaborador muy cercano, Leonardo DiCaprio.

Ambos han trabajado, por supuesto, en Los asesinos de la luna, pero antes de esta les unen otras muchas asociaciones. Concretamente Scorsese y DiCaprio trabajaron juntos por primera vez en Gangs of New York, allá por 2002, y desde entonces han vuelto a unir fuerzas en El aviador, Shutter Island, Infiltrados, El lobo de Wall Street y por último Los asesinos de la luna, una de las candidatas claras en la próxima carrera hacia los Oscar. Incluso después de esta actor y director estarían planeando una nueva asociación para adaptar otro libro de David Grann (autor original de Los asesinos de la luna), titulado The Wager.

Pero antes de que esto se concrete, ambos han tenido una charla muy animada auspiciada por Letterboxd, a través de la cual han recordado experiencias y reflexionado sobre su amor compartido por el cine. En un momento dado ha salido el tema de si en algún momento DiCaprio pudo descubrirle alguna película al veterano director, a lo que el ganador del Oscar dijo que difícilmente “considerando que ha visto cualquier película hecha antes de 1980”. Rebuscando en su memoria se acordó no obstante de algo: cuando a principios de los 2000 (justo iniciada su relación) contribuyó a que Scorsese se interesara por el anime.

“Creo que te recomendé El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke o las películas de Miyazaki en general”, dijo DiCaprio. Scorsese confirmó que así había sido: “La que me dijiste que tenía que ver era El viaje de Chihiro”. El viaje de Chihiro es naturalmente la película más popular del fundador de Studio Ghibli, habiendo sido durante bastante tiempo la producción de anime más taquillera de la historia y ganando en su día el Oso de Oro y el Oscar a Mejor película de animación.

Un honor por el que, quién sabe, Miyazaki podría volver a competir este año: El chico y la garza, concebida teóricamente como su retirada del cine, está teniendo un recorrido estupendo en los premios, y no es nada descabellado que mínimo consiga la nominación.