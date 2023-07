El récord que 'Barbie' ha arrebatado a Christopher Nolan

Los que pensaban que el fenómeno Barbenheimer se pasaría una vez se estrenaran el 20 de julio las películas de Barbie y Oppenheimer, estaban muy equivocados. La guerra del verano nos ha dejado las redes llenas de memes, cines inundados de rosa e incluso unas declaraciones de Cillian Muprhy afirmando que no descartaría interpretar a otro Ken más en una segunda parte de la historia de la muñeca rubia.

Este verano, los nombres de Greta Gerwig y Christopher Nolan han quedado para siempre ligados en una de las batallas del año (amistosa, por supuesto, solo hace falta ver las fotos de actores y directores apoyando los proyectos de sus compañeros) más comentadas y seguidas por los cinéfilos.

Sin embargo, por una vez, en este artículo no hablaremos más de esta división que han creado las películas y que ha provocado horas y horas de argumentaciones sobre qué película se debería ir a ver primero al cine. Esta vez, el dúo Gerwig-Nolan vuelve a destacar, pero no por el último trabajo del director.

Los récords de Greta Gerwig

Según ha informado Variety, la película de Barbie ha sumado 26 millones de dólares a la taquilla este lunes, convirtiéndose en el mejor lunes de la historia de Warner Bros. Este récord viene tras el anuncio de Forbes de que, el pasado fin de semana, la película sobre la muñeca de Mattel logró el mayor debut en la historia de una película dirigida por una mujer, arrebatándole el récord de 2019 a Anna Boden y Ryan Fleck por Capitana Marvel.

Pero eso no es todo, y es que la directora le ha arrebatado este nuevo récord a su compañero en cines. Hasta la fecha, era Christopher Nolan quien ostentaba este título, aunque no por Oppenheimer, claro, sino por otro de sus grandes éxitos, El caballero oscuro, que, en 2008, sumó un total de 24,6 millones de dólares. Aunque su nuevo trabajo no se queda atrás. Este lunes, Oppenheimer sumaba 12,6 millones de dólares.

Pero volviendo a Barbie, la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling también logró colarse en la lista de los 15 mejores lunes de todos los tiempos sin la necesidad de un fin de semana festivo. Por ahora, el filme de Gerwig ostenta el título del fin de semana de estreno más grande del año con 162 millones de dólares, superando así a la sorpresa que supuso el éxito de Super Mario Bros: La película (146 millones).

