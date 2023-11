"Hagas lo que hagas, no pestañees": Rachel Zegler recuerda la petición más exigente de Steven Spielberg en 'West Side Story'

A sus 22 años, Rachel Zegler puede presumir de un ascenso vertiginoso hacia el estrellato. La actriz debutó en 2021 interpretando a María en West Side Story, y este año ha sido coprotagonista en Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, recientemente estrenada en los cines de España y del resto del mundo.

Su estreno fue de todo menos modesto. Fue la protagonista de una adaptación del clásico musical de 1961 y estuvo a las órdenes de Steven Spielberg. Pasar del anonimato a una producción así tuvo que causar mucho impacto en la intérprete, que fue elegida entre las 30.000 personas que se presentaron al casting del personaje principal de la obra.

La presión que sintió Zegler no debió ser poca cosa. Ella misma recordó algo que le pasó cuando no llevaba ni 24 horas de rodaje. "Fue mi primer día en el set y Steven Spielberg me dijo: 'Hagas lo que hagas, no pestañees", escribió la actriz citando un GIF sobre una escena de West Side Story.

"Imagina a Janusz Kaminski poniendo un foco en tu cara y tú tienes que A) no pestañear, B) no llorar y C) no morir porque es tu primer día en tu primera película", añadió. Casi nada para alguien que pasa de ser estudiante y trabajar cantando en bodas a ser la protagonista de un musical dirigido por Steven Spielberg.

"Por esto conseguí mi Globo de Oro. Mis ojos de acero", bromeó Zegler. Su papel en la película le permitió hacerse con este galardón en la categoría de mejor actriz en una comedia o musical. Un gran comienzo para alguien que solo había grabado una película cuando recibió el premio en 2022.

Aunque todavía tiene mucho camino por delante en la industria audiovisual, es innegable que la vida de Rachel Zegler ya ha cambiado para siempre. No solo realizó una actuación premiada con un Globo de Oro en una película dirigida por uno de los mejores directores de cine de la historia, sino que también ha sido protagonista en Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, uno de los estrenos más esperados de 2023 que probablemente le abra la puerta a más papeles.

