Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: viernes 9 de junio de 2023

Nuevo tráiler de «Este Mundo No Me Hará Mala Persona», este 9 de Junio en Netflix.



"Un viejo amigo regresa tras años de ausencia y no reconoce el barrio donde creció. Zerocalcare quiere echarle una mano, ¿pero qué elección es la correcta?"



Tráiler 2 en castellano