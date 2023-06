Esta serie de Netflix pone internet patas arriba sustituyendo a uno de sus actores de voz por Dani Rovira

Basta con recordar casos como el de Memorias de Idhun para saber que llenar un doblaje con voces célebres no siempre es una buena idea. Y, aunque no sea necesariamente el caso, Netflix ha despertado las iras de muchos usuarios con el primer tráiler de Este mundo no me hará mala persona, la serie animada del italiano Zerocalcare que sirve de secuela a Cortar por la línea de puntos.

El detalle del avance que ha pasmado a dichos usuarios es la voz del armadillo imaginario que ejerce como conciencia del protagonista. En lugar de Roberto Encinas (la voz habitual en castellano de Mahershala Ali y Jason Momoa, entre otros), ahora dicha criatura suena como Dani Rovira, nada menos.

🔴NOTICIA:

Nuevo tráiler de «Este Mundo No Me Hará Mala Persona», este 9 de Junio en Netflix.



"Un viejo amigo regresa tras años de ausencia y no reconoce el barrio donde creció. Zerocalcare quiere echarle una mano, ¿pero qué elección es la correcta?"



- Tráiler 2 en castellano - pic.twitter.com/HNnRkFK9k8 — ¿Aún sigues viendo eso? (@AsvePod) May 31, 2023

El cambio de Encinas por el actor de Ocho apellidos vascos ha cogido por sorpresa a muchos espectadores, que se han desahogado a gusto en Twitter. "Dani Rovira, te odio muchísimo", "el cambio es completamente innecesario", "no he visto mayor 'downgrade' que este" o "insulto a la profesión del doblaje" son algunas de las invectivas que pueden leerse al respecto.

Lo más curioso de todo es que esta decisión no parte de ejecutivos deseosos de aprovechar el tirón mediático de Rovira. Al menos así lo afirma Eduardo Bosch, director del doblaje de la serie y responsable de poner voz al protagonista (así como a casi todos los demás personajes).

Tras señalar que la llegada de Rovira al reparto de voces parte del propio Zerocalcare, Bosch expresa en otro tuit su lástima por la partida de su compañero. "Me duele mucho la situación, pero ¿que hacer ante la decisión del creador mismo de la serie?", explica.

Muy buenas a todos. Debo deciros que la elección y el cambio es decisión del creador de la serie. Siento la decisión pero el producto es suyo y donde hay patrón.... Saludos y abrazos para todos. Debo deciros que para mí es un trabajo muy especial. — EDUARDO BOSCH MENDEZ (@BOSCHMENDEZ) May 31, 2023

Aunque no corre peligro de pasar a la historia de los doblajes más infames (como sí lo hicieron el trabajo de Dani Martín en Space Chimps y el de Mario Vaquerizo en Stand By Me Doraemon, entre otros), la entrada de Dani Rovira en Este mundo no me hará mala persona plantea un interrogante: cómo descubrió Zerocalcare la existencia del actor andaluz, y qué le hizo pensar que sería la voz idónea para su personaje.

Por lo pronto, podemos decir que los seguidores españoles del doblaje y sus intérpretes se han llevado otro chasco. Algo que está convirtiéndose en tristemente habitual pese a que, en nuestro país, hay devoción por los actores y actrices de voz.

