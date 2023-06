Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: lunes 5 de junio de 2023

Nos hemos pasado el fin de semana esperando, pero por fin vamos a poder ver The idol y decidir por nosotros mismos qué nos parece la nueva producción de The Weeknd. Pero, por si no te apetece verla, te traemos otras tres recomendaciones: una serie y dos películas.

Hoy, Lolita estrena serie en SkyShowtime pero, para los que son más de películas, también proponemos dos producciones muy diferentes: la primera, un filme de terror español, la segunda, la historia real del matemático que decantó la balanza a favor de los Aliados en la II Guerra Mundial.

The Idol (HBO Max)

"The Idol o 50 Sombras de Tesfaye", escribía el crítico de The New York Times Kyle Buchanan. Las reacciones a los dos primeros capítulos proyectados en el Festival de Cannes están divididas pero, tras semanas de polémicas, nos toca a nosotros decidir qué opinamos de la nueva serie de Abel Tesfaye (The Weeknd). Protagonizada por Lily-Rose Depp, la producción narra la historia de una cantante de pop que comienza una relación con el dueño de un club de Los Ángeles (Tesfaye), quien resulta ser el líder de un extraño culto.

Las invisibles (SkyShowtime)

Bajo la dirección de Héctor Lozano, Lolita, María Pujalte, Eva Martín, Elena Irureta y Yaël Belicha se unen para narrar la historia de las difíciles condiciones bajo las que se encuentran cinco camareras de piso de un hotel en la Costa Mediterránea. Esta comedia dramática de SkyShowtime busca ser una reivindicación de las injusticias laborales y los problemas a los que se enfrentan estas trabajadoras.

Tin & Tina (Netflix)

Un joven matrimonio interpretado por Jaime Lorente (La casa de papel) y Milena Smit (La chica de nieve) decide adoptar a unos gemelos albinos tras sufrir un aborto. Pero lo que debería ser una causa de felicidad se convierte en una pesadilla cuando descubren que los niños poseen un instinto sanguinolento. Avisamos: no es la mejor opción para los animalistas ni para aquellos a los que los niños de las películas de terror les causen auténtico pavor.

The Imitation Game (Prime Video)

Basada en el libro de Andrew Hodges y protagonizada por Benedict Cumberbatch y Keira Knightley, The Imitation Game narra la historia del matemático británico Alan Turing, quien descifró los códigos secretos de los nazis de la máquina Enigma y marcó el desenlace de la II Guerra Mundial en favor de los Aliados. Sin embargo, en 1952, y a pesar de ser un héroe, el matemático acabó siendo acusado y juzgado por ser homosexual.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.