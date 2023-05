Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: miércoles 3 de mayo de 2023

Una comedia y un drama alabados por la crítica, una serie documental sobre uno de los cantantes más influyentes del momento, la segunda temporada de una serie para los fans de Stephen King y M. Night Shyamalan y una adaptación de un bestseller con (como no podía ser de otra manera) Sam Claflin. A continuación, 5 series recomendadas para que empieces hoy y hagas maratón.

'Bronca' (Netflix)

Descrita por el Time como "inteligente, disparatada y llena de humor negro", esta comedia de 10 episodios de Netflix se ha convertido en uno de los estrenos más alabados por la crítica. "Sublime", "increíblemente fascinante" y "atrevida", Bronca muestra el lado más oscuro de la humanidad a través del conflicto derivado de un accidente de tráfico entre un contratista fracasado (el nominado al Oscar Steven Yeun) y una empresaria descontenta (la nominada al Emmy Ali Wong).

'Ed Sheeran: La suma de todo' (Disney+)

"Soy un cantante al que no querrías ver sin camiseta", canta Ed Sheeran en Take Me Back. Pero poca falta le ha hecho para convertirse en uno de los artistas más importantes del momento. Su vida privada nunca ha ocupado portadas y, precisamente por ello, la serie documental La suma de todo es tan especial. Por primera vez, el cantautor abre las puertas de su mente a sus fans, se sincera sobre los temas que inspiran su música y muestra las dificultades y triunfos que ha vivido durante uno de los periodos más difíciles de su vida.

'Todos quieren a Daisy Jones' (Prime Video)

Nosotros la bautizamos como tu serie favorita de 2023... y mantenemos lo dicho. ¿Sam Claflin y Riley Keough cantando juntos a ritmo de rock 'n' roll, sexo, drogas, un bestseller y Reese Witherspoon como productora? Nadie nos puede convencer de lo contrario. Los fans de Taylor Jenkins Reid no dejan de celebrarlo: la adaptación de su novela homónima sobre la historia del fenómeno musical de los 70, el grupo de rock ficticio Daisy Jones & The Six, ha superado las expectativas de los lectores.

'From' 2T (HBO Max)

Un árbol caído, cuervos sobrevolando la carretera y un desvío en el camino nos condujeron a un pueblo del que era imposible salir y en el que, tras ponerse el sol, criaturas misteriosas atacaban a todo aquel que no cerrase con llave puertas y ventanas. Conseguimos sobrevivir una primera temporada, pero los peligros todavía no han desaparecido. Después del éxito de la primera entrega, HBO Max continúa con su historia de terror a lo Stephen King.

'Todas las criaturas grandes y pequeñas' 3T (Filmin)

La segunda temporada de este remake de la serie homónima de los 80 consiguió lo que pocas series logran: mantener la calidad y, sobre todo, el favor de la crítica, tras una primera entrega alabada por los espectadores. Su tercera temporada no se queda atrás. El excéntrico Siegfried Farnon (Samuel West) y su ayudante James Herriot (Nicholas Ralph) vuelven a abrirnos su consulta veterinaria en Skaldale House, Darrowby, para que les acompañemos en nuevas aventuras.

