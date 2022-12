"Nos encanta la gente que es hermosa y está rota. Y es difícil encontrar a alguien más roto y con una belleza más clásica que la de Daisy Jones". Así define la autora Taylor Jenkins Reid a la protagonista de Daisy Jones & The Six (Todos quieren a Daisy Jones en español) en las páginas de su superventas.

Daisy es irresistible, libre, feroz. Se ha criado en Los Ángeles entre clubes de Sunset Strip, noches de pasión con ídolos del rock y sueños de cantar en el icónico local Whiskey a Go Go. El rock ‘n’ roll es su gran amor, pero también disfruta del sexo, las drogas y el exceso. No quiere ser musa de nadie, quiere ser la estrella.

En torno a esta joven incontrolable gira Daisy Jones & The Six, un drama musical sobre el ascenso y caída de una renombrada banda de rock. Con Reese Witherspoon como productora y los showrunners Scott Neustadter y Michael H. Weber (ambos guionistas de (500) días juntos o The Disaster Artist), la serie nos adentrará en la escena musical californiana de los 70 a través de Prime Video.

Esto es todo lo que sabemos sobre la que promete ser una de las apuestas más potentes del año que viene.

¿De qué va?

'Daisy Jones & The Six' Cinemanía | Lacey Terrell/Prime Video

En el año 1977, la banda Daisy Jones & The Six estaba en la cima del mundo. Con los carismáticos cantantes Daisy Jones (Riley Keough) y Billy Dunne (Sam Claflin) al frente, el grupo alcanzó la fama, pero, tras un concierto con entradas agotadas en el Soldier Field de Chicago, dejó de actuar. Ahora, décadas después, sus miembros se ponen de acuerdo para revelar la verdad de lo que ocurrió.

En sus 10 episodios, la serie recoge la historia de cómo una exitosa agrupación musical implosionó cuando todos estaban en la cima de su carrera. Nos muestra los comienzos de Daisy, que pronto se hizo notar con su voz y su belleza despreocupada, así como los de The Six, la banda liderada por Billy Dunne. Sus caminos se cruzan cuando un productor se da cuenta de que la clave del éxito pasa por unir a ambos artistas.

No es casualidad que la protagonista recuerde a Stevie Nicks y su relación con Billy refleje el desamor entre la cantante y Lindsey Buckingham, ambos miembros de Fleetwood Mac. Reid, que quería reivindicar a las cantantes femeninas de los años 70 (Nicks, pero también Linda Ronstadt, Joni Mitchell, Janis Joplin, Michelle Phillips, Carole King), se inspiró para la novela en el grupo californiano y la grabación de su mítico disco Rumours.

¿Quiénes aparecen?

Para su salto a la pequeña pantalla, la serie cuenta con un elenco repleto de caras conocidas. Riley Keough, a la que hemos visto robarse todos los focos en La suerte de los Logan o Mad Max: Furia en la carretera, capitanea el proyecto en la piel de Daisy Jones. La acompaña Sam Claflin (Los juegos del hambre, Los imprevistos del amor) como el músico y líder de The Six Billy Dunne.

En lo que respecta al resto del reparto, Camila Morrone interpreta a Camila Dunne, Will Harrison a Graham Dunne, Suki Waterhouse es Karen Sirko, Josh Whitehouse es Eddie Roundtree, Sebastian Chacon se mete en la piel de Warren Rhodes, Nabiyah Be da vida a Simone Jackson y Tom Wright a Teddy Price. Timothy Olyphant también cuenta con una aparición como Rod Reyes.

¿Cuándo se estrena?

Prime Video acaba de anunciar que la ficción se estrenará el 3 de marzo de 2023, con nuevos episodios que llegarán cada viernes hasta el 24 de marzo. A estas estrellas del rock les tocará competir contra cierto cazarrecompensas galáctico y su adorable compañero verde, que regresarán el 1 de marzo a Disney+ con la tercera entrega de The Mandalorian.

Sea como fuere, nosotros tenemos las guitarras afinadas, el pelo alborotado y las gafas de aviador preparadas para dejarnos arrastrar por los excesos, los conciertos y la mala vida de la gente hermosa y rota en Daisy Jones & The Six. ¡Que suene Aurora!

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.