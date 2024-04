¿Qué ver en el BCN Film Fest? 8 recomendaciones de cine para disfrutar

Del 18 al 28 de abril, se celebra el BCN Film Fest que inaugurará su octava edición con Casa en Flames, de Dani de la Orden, y se cerrará con Hit Man, de Richard Linklater, que aterrizará en Barcelona para recoger el Premio de Honor de esta edición. Meg Ryan es una de las estrellas que también se dejará caer por la alfombra roja de los cines Verdi para presentar la que ya es su segunda película como directora, Lo que sucede después, una rom-com protagonizada por ella misma y por David “X” Duchovny.

El mismo 21 de abril, también andarán por ahí Nakache y Toledano, los reyes de la feel-good movie a la francesa –léase Intocable o C’est la vie–, que tendrán un encuentro con el público tras el pase de su última película, Un año difícil.

'Casa en Flames'

Enric Auquer, el actor del momento, es uno más en la reunión familiar encabezada por Emma Vilarasau, en la que también participan María Rodríguez Soto, Macarena García o Alberto San Juan. A modo de adelanto veraniego, esta esperada comedia negra de Dani de la Orden (Barcelona, noche de verano) se desarrolla en Cadaqués, y otros parajes idílicos de la Costa Brava. Tendrá su premiere mundial en el festival, y según ha bromeado el director en X será su “primer intento de ponerse serio”.

'‘DAAAAAALÍ!'

Era inevitable, o no, que el campeón del Non sense que siempre ha sido Quentin Dupieux, desde que nos robó el corazón con la magnífica Rubber (2010), abrazara al genio de la autopromoción surrealista y performática también afincado en Cadaqués, aquí personificado por varios actores, a lo I’m Not There (Pio Marmaï, Gilles Lellouche, Édouard Baer…) secundados por otras tantas estrellas del cine galo, como la divina Anaïs Demoustier, Alain Chabat o Romain Duris. Imperdible.

'Alumbramiento'

'Alumbramiento', de Pau Teixidor (2024) Filmax

Pau Teixidor estrena su segundo y más ambicioso largo tras Purgatorio: también se pone serio al abordar el tema de los niños robados a partir de las vicisitudes de una adolescente embarazada (Sofía Milán) cuya madre (María Vazquez) lleva al reformatorio de Peñagrande, que realmente existió, regentado por monjas y destinado a jóvenes en su misma situación. La diferencia con otras aproximaciones al tema está en que la película nos sitúa más allá del franquismo, cuando los socialistas llegaron al poder. Friendly reminder de que aquello se prolongó mucho más de lo que quisiéramos reconocer.

'L'amour et les forêts'

Hace tiempo que Valérie Donzelli, la realizadora de la extraordinaria Declaración de guerra (2011) se daba por perdida. Pero he aquí que resurge de sus cenizas con un melodrama bigger than life sobre el maltrato psicológico que protagonizan la gran Virginie Efira, en un extraño doble papel, y Melvil Poupaud, el marido no tan encantador como parecía al principio. Sorprendente.

'Joan Baez: I Am A Noise'

La cantautora ha pasado a la historia como “la que salió con Bob Dylan”, pero tenía mucha mejor voz, cantaba mucho mejor que él y también era muchísimo más guapa. Y además resulta que tiene una historia personal (espeluznante) que contar en clave de tenebrosos asuntos de familia y numerosas sesiones de psicoanálisis grabadas en cintas de casete. Un rockumental muy distinto al clásico planteamiento la última gira de.… También es su última gira, pero está bien hecho, y no veas lo que cuenta.

'Kung Fu Sion'

'Kung Fu Sion', de Stephen Chow (2004) The Star Overseas

El festival ofrecerá una retrospectiva de Ozu, maravillosa, aunque también está, dentro del ciclo comisariado por CineAsia, la posibilidad de revisar la obra cumbre de Stephen Chow, que es incluso (mucho) más grande que la futbolística Shaolin Soccer, al menos para los que no somos especialmente futboleros. Contiene números musicales apabullantes que, de alguna manera, prefiguran la llegada de Ken a Barbieland. Una película de auténtico culto. Disfrutarla en pantalla grande es una auténtica fiesta, un festival en sí misma.

'La casa'

Álex Montoya –el cineasta valenciano, no el periodista catalán– adapta la conmovedora novela gráfica de Paco Roca, una joya de realismo cotidiano con trazas autobiográficas, con David Verdaguer, Óscar de la Fuente y Lorena López como los tres hermanos que se reúnen, tras la muerte del patriarca, para ver qué hacen con la casa en la que pasaron los veranos de su infancia. Fue la gran sorpresa del pasado Festival de Málaga, donde, además de obtener varios trofeos, se metió al público en el bolsillo.

'Hit Man'

La nueva del imprescindible Richard Linklater también es un auténtico “crowd pleaser”. Está basada en un artículo de Skip Hollandsworth, el mismo periodista que escribió el artículo en el que Linklater y Glen Powell, aquí también protagonista, se basaron para la magistral Bernie (2011). Vuelve a ser una comedia negra con apariencia de thriller, pero que esconde una atípica rom-com cuando aparece Adria Arjona, en la piel de una mujer maltratada que, para matar a su marido, contrata los servicios del personaje de Powell, un profesor de filosofía que se hace pasar por asesino a sueldo a cuenta de la policía. Desternillante.

