'Civil War' causa polémica al usar imágenes generadas por IA

Costando 50 millones de dólares, Civil War es el film más caro de A24 hasta la fecha. Pero también apunta a ser uno de los más taquilleros, ya que lo nuevo de Alex Garland se estrenó la semana pasada en EE.UU. (a España llega este viernes) y ha obtenido una recaudación de 27.7 millones de dólares, lo que vendría a suponer la mejor apertura de este estudio independiente en toda su historia.

Las críticas han sido fantásticas además, si bien lidiando con algún cuestionamiento por el enfoque político de la película (imaginándose unos EE.UU. distópicos que han entrado en una Segunda Guerra de Secesión) y una reciente polémica por la campaña promocional.

De cara a Instagram A24 ha publicado varios pósters al margen del principal (ese donde vemos un detalle desbaratado de la Estatua de la Libertad) que juegan con la idea de unos EE.UU. desangrados por la guerra interna. Así que estos pósters, que en algún caso han llegado físicamente a las calles, presentan localizaciones emblemáticas del país marcadas por la destrucción, jugando con el impacto y el reconocimiento del público. La cuestión es que dichas imágenes no aparecen en la película: Civil War ha sido cara, pero no tan cara como para haber recreado escenarios tan complejos como los que muestra la promoción.

Póster de 'Civil War'

Son, en fin, imágenes diseñadas expresamente para el asunto publicitario. “Nada de esto sale en la película. No entiendo esta campaña. Están vendiendo algo que no existe y es muy extraño. Amo a A24 con todo mi corazón pero estoy confundido por lo que pasa con esta película”, comentaba un usuario en Instagram. En esta serie de pósters aparecen Los Ángeles, San Francisco, Miami o Las Vegas como nunca las hemos visto, lo que en sí mismo no tendría por qué estar mal (más allá de si lo consideramos publicidad engañosa), sino fuera porque estas imágenes han sido generadas por Inteligencia Artificial. Ahí vamos otra vez.

Otro póster de 'Civil War'

La incidencia de la IA se nota sobre todo en ruidosos errores de las imágenes, estilo un coche con tres puertas o un cisne de tamaño desmesurado. También hay alguna disonancia geográfica en las ciudades que recrean, que precipitan la sensación de valle inquietante. Naturalmente ha cundido el malestar entre ciertos internautas, recordando una controversia reciente y similar con la promoción del film de terror Late Night with the Devil (estreno en España el 24 de mayo).

Otro más

“Sabéis muy bien lo que opina la comunidad cinematográfica del uso de contenidos generados por IA”, comentaba otro usuario. “Qué estupidez por parte de su equipo de marketing pensar que esto era aceptable. Nos estamos esforzando al máximo para luchar contra el empuje de esta mierda y aquí estáis ignorando voluntariamente las preocupaciones de todo el mundo al respecto”.

Según Hollywood Reporter, una fuente cercana a A24 ya ha justificado estos diseños: “Son imágenes de IA inspiradas en la película. Todo el film es un gran ‘qué pasaría si’ y por eso queríamos continuar ese pensamiento en las redes sociales: imágenes poderosas de lugares emblemáticos con ese realismo distópico”. No creen haber hecho nada malo, y en estas solo cabe recordar con cierta ironía cuál fue la primera película de Garland como director: Ex Machina, cuya inquietud emanaba precisamente de la Inteligencia Artificial.

Puedes ver los pósters a lo largo de estas líneas.

Las Vegas bajo ataque

