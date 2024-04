Alex Garland se retira de la dirección: 'Civil War' será su última película

Fiel heredero de J. G. Ballard, Alan Moore y otros talentos británicos con aptitud para tocar las narices, Alex Garland podría haber llegado al cénit de su carrera con Civil War. Su cinta sobre un conflicto intestino en EE UU, con Kirsten Dunst en el papel de una corresponsal de guerra, es el título más provocativo del director hasta la fecha... y podría ser también su testamento tras la cámara.

Con una carrera que incluye títulos notables tanto en funciones de cineasta (Aniquilación, Ex Machina) como de escritor (28 días después, Dredd), Garland ha revelado en declaraciones a The Guardian que piensa abandonar la dirección. Algo que no se debe tanto a las reacciones adversas a su obra como al hecho de que está harto de la industria y su maquinaria comercial.

"Me sorprende que no haya más desobediencia civil"

En realidad, Alex Garland ya habló de su posible retiro tras el estreno de Devs, su serie para FX. "Nada ha cambiado desde entonces", señala. "No pienso volver a dirigir en el futuro".

Parco en palabras, Garland explica que esta decisión deriva de la responsabilidad que siente hacia sus repartos y equipos. "La presión no viene del dinero. Viene del hecho de pedirle a la gente que confíe en algo que, siendo sinceros, no parece fiable", apunta. Y prosigue: "[En Ex Machina] Alicia Vikander y Sonoya Mizuno se fiaban de mí para que sus escenas de desnudos aparecieran de forma meditada y respetuosa... pero [el cine] tiende a no ser ninguna de las dos cosas".

Esa autoexigencia parece estar cobrándose un elevado precio en la psique de Garland. "No me deja dormir por las noches", asegura. Asimismo, su preocupación por el estado actual del mundo ("Me sorprende que no haya más desobediencia civil") parece haber jugado un papel tanto en la concepción de su nuevo filme como en su decisión de retirarse.

Por otra parte, también está el hartazgo que le inspira tener que rendir cuentas por su trabajo ante la prensa. "Me encanta el cine, pero la profesión de hacer cine no existe en el vacío. También existe en la vida, y también en un contexto donde tengo que interactuar, sin ánimo de ofender, contigo", apunta, señalando a la reportera que le entrevista.

Aun así, Alex Garland aún no ha disparado su último cartucho de misantropía. Se ha comprometido a codirigir un filme junto a Ray Mendoza, jefe de especialistas de Civil War, y también a escribir una nueva entrega de 28 días después que llegará a los cines firmada por Danny Boyle.

