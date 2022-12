'Puñales por la espalda': Rian Johnson está intentando que 'El misterio de Glass Onion' vuelva a los cines

Cuando se trata de películas con vocación de oscarizables o simplemente con una escala de blockbuster que pueda apelar al público, Netflix acostumbra a hacer una excepción con su modelo de distribución para mandarlas a cines. Se trata de una estrategia de márketing como otra cualquiera: si el film de turno es atractivo y llama la atención en la cartelera, lo más probable es que esto se traduzca en nuevas suscripciones, que a la larga son más sustanciosas que todo lo que puedan ganar en cines. No obstante, con Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, el gigante de streaming se ha topado con una tesitura peculiar: el film solo ha estado una semana en cines, como suele pasar en estos casos, pero ha sido suficiente para recaudar 15 millones de dólares únicamente en EE.UU., coincidiendo con Acción de Gracias.

La gente ha acudido con entusiasmo a ver lo nuevo de Rian Johnson, secuela de un Puñales por la espalda que en 2019 ya fue un notable éxito de público. Es lo que ha provocado que algunos analistas especulen con el hecho de si a Netflix no le habría convenido tener El misterio de Glass Onion en salas algo más de tiempo, una vez está programado su desembarco en el catálogo de la plataforma para este 23 de diciembre. Desde la plataforma no han respondido a estas consideraciones, pero hay alguien que sí muestra interés en que El misterio de Glass Onion pase más tiempo en cines, abogando por un reestreno incluso: Rian Johnson, director y guionista que firmó con Netflix en su momento para hacer dos películas más con el detective Benoit Blanc (Daniel Craig) involucrado.

“Estoy intentando poder meterla en cualquier momento en cualquier cine. Quiero que más gente tenga la oportunidad de verla”, asegura según recoge IndieWire. Cuando Johnson (director de otra película tan comentada, aunque no en un sentido unánimemente positivo, como Los últimos Jedi) firmó el acuerdo con Netflix, hubo quien lamentó que un crowd pleasure como la saga Puñales por la espalda se limitara a partir de ahora al circuito Netflix. Johnson parece conforme con las condiciones de su asociación con la compañía, pero también cree que si el público quiere ver El misterio de Glass Onion en salas, debería tener esa oportunidad. Descarta, eso sí, un reestreno previo al lanzamiento en streaming.

Pero una vez esté en Netflix, ¿por qué no combinar esta ventana con los cines? “Una vez que esté en el servicio podría ir también a los cines, y estamos explorando qué forma puede adoptar. Aceptaré todo lo que pueda conseguir. Pero supongo que tendrá que ver mucho con lo que los cines estén dispuestos a hacer, lo que tenga sentido para ellos”. Acepte Netflix un modelo híbrido a partir del lanzamiento streaming de Glass Onion o no, ha quedado más que claro el compromiso del público con la creación de Johnson, lo que no puede hacerle más feliz. “Nos interesaba mucho ver cómo iba. Queríamos que fuera bien por muchas razones”.

“Supongo que, en mi caso, es porque quiero demostrar que puede suceder, que puede ser un gran éxito. Y que cuando llegue al servicio, la gente seguirá acudiendo. Que ambas cosas pueden complementarse. Porque quiero más la próxima vez. Quiero más cines. Lo quiero durante más tiempo”. Johnson ya trabaja en un tercer misterio de Puñales por la espalda con Craig, intérprete que al igual que el director de Looper parece tener intención de seguir embarcado en la saga indefinidamente.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.