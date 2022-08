Las capas de 'El misterio de Glass Onion': ¿qué une a 'Puñales por la espalda' con los Beatles?

Puñales por la espalda, una de las películas más aclamadas de 2019, va a tener dos secuelas producidas por Netflix luego de que la compañía de streaming se gastara una millonada en adquirir los derechos. Rian Johnson vuelve a dirigir y escribir una revisión del whodunit clásico con Daniel Craig retomando el papel del detective Benoit Blanc, involucrándose en nuevos misterios. El segundo de ellos verá la luz este año, y cada día que pasa vamos conociendo nuevos detalles sobre él: Netflix estrenará este 23 de diciembre (previo paso por cines selectos) Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, con Craig liderando un reparto tan ostentoso como el de la película anterior.

En este caso encontraremos a Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Dave Bautista, Jessica Henwick y Kate Hudson, y todos pueden ser vistos en la primera imagen oficial que ha publicado Netflix, reunidos en torno a una mesa donde Blanc elabora sus pesquisas. Junto a la imagen han llegado los primeros detalles del argumento: Blanc ha sido invitado junto a un grupo de desconocidos a la fiesta que celebra el millonario Miles Bron (Norton) en una isla privada de Grecia. El primer gran cambio con respecto a la Puñales por la espalda inaugural se divisa en esta escueta sinopsis: mientras que Ana de Armas, como Marta, fue la protagonista del film anterior, aquí Blanc es el eje conductor de la trama.

No es mucho más lo que se sabe del argumento. Netflix, sin embargo, ya ha facilitado un par de pistas sobre qué esperar: Johnson vuelve a manejar a Agatha Christie como gran referente para su misterio, y en concreto identifica dos inspiraciones cinéfilas. Una es, precisamente, una película basada en la obra de Christie: Muerte bajo el sol, que en 1982 Peter Ustinov protagonizó como Hércules Poirot. La otra es El fin de Sheila, whodunit de culto que el inesperado dúo de Anthony Perkins y Stephen Sondheim escribió en 1973. Johnson también ha explicado a qué se debe el título de la película (únicamente Glass Onion en el original) y como ya imaginábamos tiene conexión con los Beatles.

Los cuatro de Liverpool tienen una canción llamada Glass Onion, y al parecer será importante para el detective de Craig. “Siempre estoy buscando algo divertido que Blanc pueda usar como metáfora exagerada que repite hasta la exasperación”, declara el director de Los últimos Jedi, posiblemente recordando cuando en Puñales por la espalda el personaje mencionaba la novela El arco iris de gravedad de Thomas Pynchon… sin haberla leído. Pero ‘glass onion’ también se vincula con la trama en sí. “Todo está en la película desde el principio, así que pensé en el vidrio, que es algo muy claro. Seré sincero. Literalmente saqué mi iPhone y busqué en mi biblioteca musical la palabra ‘vidrio’. Lo primero que me apareció, como fan de los Beatles, fue Glass Onion”.

La idea es que, además, el misterio de Glass Onion tiene muchas capas (como una cebolla, algo que ya nos enseñó Shrek); capas que pueden ser divisadas desde el principio como a través del cristal, o del vidrio. Pero hay más: sin duda Johnson no es ajeno al particular lugar de Glass Onion dentro del canon Beatle, y la canción podría aludir también a cierto juego cómplice con el espectador, o con la tradición detectivesca en la que se inscribe Puñales por la espalda. Porque Glass Onion, originalmente, también era una canción metarreferencial.

John Lennon compuso Glass Onion en 1969, atribuyéndola como siempre a la firma Lennon/McCartney. La canción apareció en el White Album, disco que destaca por la independencia con la que trabajaron los Beatles hasta el punto de que las canciones están articuladas sin más concepto que el hecho de ser producidas más o menos al mismo tiempo. Lennon escribió sus canciones, como también hicieron por su lado Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Glass Onion, concretamente, nació del interés de Lennon en reírse de la prensa y los fans que buscaban con ansiedad significados ocultos en las canciones de los Beatles.

De ahí que la letra sea deliberadamente críptica, proponiendo misterios sin solución solo para que Lennon se burle del oyente. El título se le ocurrió a Lennon cuando les propuso un nombre a la agrupación musical que originalmente se llamaba Iveys antes de ser Badfinger (quienes puede que te suenen por su precioso tema Baby Blue, escuchado en Breaking Bad). Los Iveys rechazaron el nombre y Lennon lo reutilizó para una canción que presuntamente estaba llena de significados, pero que solo era una cáscara vacía. Para apuntalar la “sugerencia”, Lennon incluyó varias referencias a canciones previas de los Beatles, como Strawberry Fields, Forever, Lady Madonna o I am the Walrus.

'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'

La alusión a esta última trajo varios quebraderos de cabeza a los fans, pues consistía en un “The Walrus was Paul”. La morsa era Paul. No significaba nada, pero entonces en la prensa ya estaba cobrando forma la teoría conspiranoica más famosa que nunca ha rodeado a los Beatles, y que aseguraba que Paul McCartney llevaba muerto desde 1966: desde entonces, sus compañeros le habían sustituido por un bajista canadiense llamado William Campbell, que imitaba a McCartney lo bastante bien como para que nadie descubriera el engaño. Ese “The Walrus was Paul”, por lo tanto, amplificó la teoría, y Lennon cumplió su objetivo de que Glass Onion pasara a ser objeto de discusión intensa para los fans.

¿Qué tiene todo esto que ver con Puñales por la espalda? A saber. Según Johnson, el título ha venido motivado por lo puramente nominal: el misterio tiene capas que dejan ver lo evidente, como una cebolla de cristal. Pero el historial de Johnson impele a pensar que su próxima película también contará con sus propios juegos metarreferenciales, así como con sus pistas falsas. Habrá que estar atentos para que no pase como en los 60, y un simpático artista nos trolee aprovechándose de nuestra ansiedad por ver más allá de lo evidente.

