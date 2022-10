'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion': fecha de estreno en cines y Netflix

En 2019 Puñales por la espalda fue tal sensación de crítica y público que Netflix no pudo menos que realizar una de las mayores inversiones de su historia para hacerse con los derechos. Según la plataforma de streaming tuvo potestad sobre la idea de Rian Johnson supimos que le iba a financiar dos secuelas, con la idea de que Daniel Craig repitiera en ambas como el detective Benoit Blanc. Johnson, llegado de revolucionar Star Wars con Los últimos Jedi, no tuvo pegas, y empezó a trabajar cuanto antes en la que se llamaría Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion. El film se proyectó en el último Festival de Toronto con grandes elogios, y fue finalista al premio del público junto a Women Talking de Sarah Polley mientras ganaba The Fabelmans, de Steven Spielberg.

Precedentes que inyectan hype al nuevo trabajo de Johnson, habiendo acompañado para la ocasión a Craig de Edward Norton, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Janelle Monáe o Leslie Odom Jr. El nuevo caso de Benoit Blanc, según comunicó Netflix al poco de presentar los primeros avances, llegará al catálogo de la plataforma el 23 de diciembre, justo un año después de que el gigante de streaming obtuviera uno de sus mayores hitos con No mires arriba de Adam McKay. Las Navidades quizá le traigan suerte a Netflix y quién sabe, es posible que El misterio de Glass Onion se coloque en la carrera para el Oscar del mismo modo que lo hizo la película anterior (siendo nominada a Mejor guion original).

Todo esto está muy bien, pero como acostumbra a hacer Netflix con sus grandes estrenos ya había trascendido su plan de exhibir antes El misterio de Glass Onion en los cines. Sería por tiempo limitado y con la intención de abrir boca antes de su desembarco en el streaming, y ahora por fin sabemos cuándo será: encargándose de distribuirla Tripictures en España, Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion se estrenará en cines el próximo 23 de noviembre, exactamente un mes antes de quedar a disposición de todos los suscriptores de Netflix. Estará en carteleras, de este modo, durante solo una semana: más que suficiente para asentar su recepción, y que la Academia empiece a ponerle ojitos.

Tripictures lo acaba de anunciar en su cuenta de Twitter, con un nuevo avance de las aventuras del detective de Craig. El cual, por cierto y según reveló Johnson recientemente, es “obviamente gay”.

