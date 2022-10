'Puñales por la espalda': Rian Johnson confirma que el personaje de Daniel Craig es "obviamente" gay

Puñales por la espalda fue una de las auténticas revelaciones del cine de 2019. No solo porque Rian Johnson venía seriamente cuestionado por hacerse cargo de Los últimos Jedi, una de las películas más discutidas del universo Star Wars, sino también por trabajar un género tan manido como el del whodunnit, esa variedad del policíaco en el que hay un asesinato y un misterio por resolver. Johnson no solo salió airoso, sino que consiguió ganarse al público y una segunda oportunidad con su secuela, que ahora llega a los cines y para la que ya ha resuelto su primera incógnita. ¿Es el personaje de Daniel Craig queer?

Pues así es, Benoit Blanc, el detective encargado de resolver el rompecabezas tanto en la primer película como en esta secuela, El misterio de Glass Onion, es efectivamente gay. Así lo ha confirmado el propio Rian Johnson durante la rueda de prensa previa al estreno de la película, donde se encargaba de esclarecer uno de los grandes misterios sin resolver que dejó la anterior entrega: "Sí, obviamente lo es".

Aunque había gente que ya se había encargado de señalar la más que probable orientación sexual del detective protagonista (alegando un tono en su voz a medio camino entre el escritor Truman Capote o el Gallo Claudio), no ha sido hasta ahora que se ha confirmado por parte del propio director. Además, parece que en El misterio de Glass Onion podremos ver al amante de Benoit, cuya identidad sí que permanece como una incógnita. "No hay nadie en el mundo que pueda imaginar que me dé más alegría de juntar con Benoit Blanc", comentaba Johnson sobre su elección para el cameo en la película.

Porque si de algo vive también Puñales por la espalda es de su increíble reparto y galería de cameos famosos, a la altura casi de una película de Wes Anderson. Para El misterio de Glass Onion contará con un nuevo reparto formado por Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Dave Bautista, Kate Hudson, o incluso Ethan Hawke. Eso sin contar los cameos y, quién sabe, si el amante de Benoit Blanc.

