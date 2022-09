Spielberg va a por el Oscar: 'The Fabelmans' triunfa en el Festival de Toronto

En las últimas semanas se ha celebrado la 45 edición del Festival de Toronto, desfilando decenas de películas por sus proyecciones mientras el evento acaparaba titulares incluso al margen de ellas, gracias a los Tribute Awards que entregó en una fase temprana del desarrollo. Los Tribute Awards eran resueltos por la propia directiva del evento (distinguiendo a Brendan Fraser o a Michelle Yeoh), por lo que los galardones que siempre han definido Toronto, y que más opciones tienen de incidir en la carrera hacia los Oscar, son los que se entregan al final de cada edición. Nomadland o Green Book fueron títulos que, antes de alzarse con el Oscar a Mejor película, ya habían recibido aquí el premio del público.

¿Qué título ha ganado esta vez? Pues, como cabía esperar tras los encendidos elogios que cosechó en su premiere, The Fabelmans de Steven Spielberg. La que muchos consideran como la frontrunner de los Oscar de este año está concebida como un ejercicio de autoficción (en la línea de, por ejemplo, Belfast, que precisamente ganó el año pasado en Toronto), y de forma significativa suponía la primera vez que Spielberg estrenaba en este festival, dando cuenta de sus pretensiones para colocarse en el circuito oscarizable. Las finalistas para alzarse con este premio, por otra parte, han sido Woman Talking de Sarah Polley y Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, de Rian Johnson.

Quizá el titular más llamativo, sin embargo, le pertenezca a Weird: The Al Yankovic Story. Otra suerte de biopic, pero esta vez rigurosamente falso, que el cantautor cómico 'Weird Al' Yankovic ha puesto en pie con la connivencia de Daniel Radcliffe, obteniendo el premio del público Midnight Madness. Puedes ver el palmarés completo a continuación.

Premio del público: The Fabelmans de Steven Spielberg

Finalistas para el premio del público: Women Talking de Sarah Polley y Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion de Rian Johnson

Premio del público al Mejor documental: Black Ice de Hubert Davis

Premio del público Midnight Madness: Weird: The Al Yankovic Story de Eric Appel

Mejor cortometraje: Snow in September de Lkhagvadulam Purev-Ochir

Mejor cortometraje canadiense: Simo de Aziz Zoromba

Premio #ShareHerJourney: Nanitic de Carol Nguyen

Premio NETPAC: Sweet As de Jub Clerc

Premio del Jurado FIPRESCI: A Gaza Weekend de Basil Khalil

Premio Amplify Voices a Mejor película: Leonor Will Never Die de Martika Ramirez Escobar y While We Watched de Vinay Shukla

Premio Amplify Voices a Mejor película canadiense: To Kill a Tiger de Nisha Pahuja

