"Spielberg nunca ha parecido tan humano": Primeras (y entusiastas) críticas de 'The Fabelmans'

Ayer fue publicado el tráiler oficial de The Fabelmans, poco después de que también llegara a Internet el póster correspondiente (de diseño algo cuestionable, todo sea dicho). El motivo de tanta promoción se extraía de que dicho film iba a contar con su primer pase en el Festival de Toronto, que se celebra estos días, siendo por lo demás la única vez que Steven Spielberg, su director, ha acudido a este certamen a presentar su trabajo. Gesto que muchos interpretan como interés indisimulado en que The Fabelmans irrumpa ya mismo en el circuito de premios que le llevaría a los Oscar, y a una tercera estatuilla para Spielberg como Mejor director.

Lo cierto es que hay grandes opciones de que esto ocurra, puesto que más allá de la homogénea calidad que atesoran los films de Spielberg, en este caso The Fabelmans se ajusta a esa peculiar moda de directores haciendo autoficción: volviendo sobre sus recuerdos para explorar sus circunstancias familiares, y cómo el cine entró en sus vidas. Kenneth Branagh, Alfonso Cuarón, Pedro Almodóvar o Paolo Sorrentino han hecho ejercicios similares (y la lista no hace sino crecer), y ahora le toca el turno al popular cineasta. En el reparto de The Fabelmans encontramos a Paul Dano, Michelle Williams o Seth Rogen, y las primeras impresiones a su proyección en Toronto no pueden ser mejores.

David Ehrlich (IndieWire): "Puede que sea la monumental autobiografía del director más famoso del cine moderno, pero Spielberg nunca ha parecido tan humano y de tamaño natural (...) No es tan buena como los mejores trabajos del director, pero dramatiza el proceso de hacer las paces con los sueños de una forma tan bella que casi no importa".

Leah Greenblatt (Entertainment Weekly): "Todo está hermosa y meticulosamente representado, y también un poco dulcificado: es una oda infinitamente tierna, a veces nebulosa, a las personas que lo criaron y a la pasión por el cine que lo formó".

Tomris Laffly (The Playlist): "Es el trabajo más personal de Spielberg, reviviendo magníficamente los recuerdos de su infancia y juventud con sentido de la nostalgia y un toque de fábula hollywoodiense".

Ross Bonaime (Collider): "Spielberg nos ha dado mucha magia a lo largo de nuestra vida, y The Fabelmans es otra de sus obras maestras. Solo que esta vez nos muestra cómo surgió esa magia de su propia vida".

Chris Evangelista (SlashFilm): "No es exactamente la forma en la que se desarrolló la vida de Spielberg: es la versión de Hollywood, como no podía ser de otro modo".

Christopher Schobert (The Film Stage): "Ver a Spielberg reflexionar sobre su pasado es francamente extraordinario (...) Spielberg evita el exceso de emotividad que a menudo afecta a las fases finales de sus películas".

Benjamin Lee (The Guardian): "Spielberg nos da una versión demasiado prefabricada de sí mismo y su familia, y le falta algo de nervio en los momentos más oscuros"

