La película autobiográfica de Spielberg se estrenará en Toronto: su primera vez en el festival

Steven Spielberg acostumbra a estrenar sus películas a finales de año, justo a tiempo para participar en la carrera de los Oscar. Es lo que pasó en 2021 con West Side Story, y aunque sin duda es una opción recomendable de cara a que la Academia preste atención, también ha acostumbrado a implicar que Spielberg apenas incurra en los festivales de cine de la temporada. De ahí que haya sido recibido con tanta sorpresa el anuncio de que su nueva película va a proyectarse en el Festival Internacional de Cine de Toronto, del que se hacen eco medios como IndieWire. Sobre todo porque su nueva película es una esperadísima historia semiautobiográfica, que responde al título de The Fabelmans.

Spielberg se une así a los directores que en los últimos años han reflexionado sobre su vida y juventud, estilo Pedro Almodóvar, Kenneth Branagh, Paolo Sorrentino, Alfonso Cuarón o Richard Linklater, que no hace mucho estrenaba en Netflix Apolo 10 ½. The Fabelmans supone por su parte la primera vez de Spielberg en el festival (abreviado como TIFF) y el título principal de su programación junto a la también muy esperada Glass Onion, secuela de Puñales por la espalda que vuelve a dirigir Rian Johnson con el protagonismo de Daniel Craig. El festival se desarrollará entre el 8 y el 18 de septiembre, entrando dentro de lo posible que The Fabelmans pueda exhibirse poco después en otro certamen cercano como San Sebastián, programado del 16 al 24 de septiembre.

Ocurra lo que ocurra, Spielberg vuelve a asegurarse de que The Fabelmans protagonice la carrera hacia los Oscar, siendo además un título muy susceptible de darle otra estatuilla a Mejor dirección tras ganarlo por Salvar al soldado Ryan y ser nominado por enésima vez el año pasado, a raíz de West Side Story. The Fabelmans está escrita por el propio Spielberg en compañía de su habitual Tony Kushner (colaborador en Lincoln, Munich y la citada West Side Story), y en su reparto veremos a Michelle Williams y Paul Dano como los padres de Sammy Fabelman, trasunto de Spielberg al que dará vida Gabriel LaBelle.

También andan por ahí Seth Rogen como su tío favorito, y nada menos que David Lynch en un papel misterioso que hay quien identifica con el mítico cineasta John Ford, según un encuentro que Spielberg mantuvo con él cuando era joven le cambió la vida. De The Fabelmans se ha dicho que tanto Spielberg como su director de fotografía, Janusz Kaminski, “lloraban a menudo” en el rodaje, un nuevo motivo para considerarla como una de las películas más esperadas del año. The Fabelmans tiene previsto su estreno el 23 de noviembre, y será el segundo trabajo como director de Spielberg que vemos este año tras su debut en el videoclip para Marcus Mumford, de Mumford & Sons.

