Preparándose para ser 'La sirenita'. Halle Bailey muestra fotos y un vídeo tras las cámaras

La joven cantante, compositora y actriz de 21 años Halle Bailey (no confundir con Halle Berry) ha publicado en su cuenta en Instagram un BTS (siglas que no se corresponden con el del grupo de cantantes surcoreanos sino con "Behind The Scenes", el detrás de las escenas de la película) con fotografías y vídeos que nos dan una buena idea de cómo se ha preparado para encarnar a Ariel, la sirena más famosa de Disney, basándose en el aún más famoso cuento de Hans Christian Andersen. Una selección de imágenes, pues algunas no tienen nada que ver con la película, que también sirven para rendir homenaje a un 2021 que considera ha sido fantástico para ella.

Ninguna de ellas revela el aspecto que realmente tendrá en La sirenita. La podemos ver en ajustados leggings negros, con los artilugios que le permitirán interpretar las escenas en CGI, con zapatos color rosa, en el agua o un vestido también rosa más propio de una cabaretera y cuyo atrevido y larguísimo escote no pasaría el corte de Disney.

"Un vistazo de mi 2021. Un año que nunca olvidaré... viviendo fuera (el rodaje tuvo lugar en el Reino Unido y Cerdeña, Italia), regresando a casa y llegando a realizar lo que siempre he soñado... me siento profundamente orgullosa de mí misma... doy gracias a Dios y ya estoy esperando lo que pueda traerme el próximo año", comenta para sus fans en el texto que acompaña la publicación.

Dirigida por Rob Marshall, especialista en musicales como la oscarizada Chicago, Nine, Into the Woods o El regreso de Mary Poppins, la banda sonora vuelve a estar a cargo de Alan Menken (que ya obtuvo el Oscar a la mejor música por el clásico de Disney de 1989, y el de mejor canción junto a Howard Ashman por el tema Bajo el mar), pero esta vez contando con la colaboración del actual genio de los musicales, Lin-Manuel Miranda, y tendrá cuatro nuevas canciones.

Pero no todo va a ser de color rosa. La elección de Halle Bailey para interpretar a Ariel también ha sido discutida por algunos fans al considerar que solo podía encarnarla una actriz caucásica.

Repasando otros de los nombres que configuran el reparto, también estarán Jonah Hauer-King (visto en Mujercitas o la serie El mundo en llamas) como el príncipe Eric, Melissa McCarthy interpretando a la malvada Úrsula o Javier Bardem al Rey Tritón. Actualmente en posproducción, en cuanto a la fecha de estreno de momento parece que podría ser el 26 de mayo de 2023, al menos en Estados Unidos.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.