Primera imagen de Halle Bailey en el remake de ‘La sirenita’

Disney ha encontrado todo un filón en la elaboración de remakes a partir de sus clásicos animados, pero el correspondiente a La sirenita se ha topado con un par de problemas durante su gestación. Para empezar, lo que tristemente es tan habitual en nuestros días: que Ariel no fuera encarnada por una intérprete caucásica, sino por Halle Bailey, ha despertado comentarios airados en redes cada vez que se conocía alguna novedad del film. Posteriormente, el rodaje del film en Cerdeña fue afectado por la variante Delta del coronavirus (generando 15 casos de trabajadores contagiados), pero finalmente este ha concluido, y Bailey no ha dudado en celebrarlo.

Dirigido por Rob Marshall, este remake del clásico de 1989 que precipitó el Renacimiento de Disney cuenta en su reparto con Jonah Hauer-King como el príncipe Eric, Javier Bardem como Tritón, Melissa McCarthy como Úrsula y Daveed Diggs, Jacob Tremblay y Awkwafina poniendo voz a los personajes de Sebastián, Flounder y Scuttle. El final del rodaje ha sido confirmado por Bailey a través de una publicación en Instagram donde ha compartido una imagen suya en la playa, mostrando su cola de sirena. Dicha imagen venía acompañada de un texto donde Bailey reflexionaba sobre la experiencia, que al parecer ha sido bastante dura.

“Y así… hemos terminado. Después de hacer la prueba con 18 años y hasta ahora, que la acabamos de rodar en pandemia y he cumplido 21… al fin lo hemos conseguido. Me siento muy agradecida por haber experimentado esta película en toda su gloria. Estar lejos de todo lo que conozco ha sido una experiencia muy dura, dudando de mí misma y sintiéndome sola, pero también he experimentado libertad y perseverancia hacia el final”, escribía la actriz, que antes de La sirenita se había dedicado sobre todo a la música. “Me ha hecho mucho más fuerte de lo que nunca pensé que podría ser”.

A continuación Bailey pasaba a agradecer su compañía al reparto y equipo de la película. “Estoy muy agradecida de tener a gente tan amorosa y talentosa en el reparto como Jonah-Hauer King, que será mi amigo para toda la vida, Jacob Tremblay, de quien estoy tan orgullosa, y leyendas como Javier Bardem, Melissa McCarthy, Awkwafina y Daveed Diggs, maestros en lo suyo que me han recibido con los brazos abiertos.... Me muero por que el tiempo pase muy rápido y todos podáis ver esta película que se ha hecho con tanto amor (además de sangre, sudor y lágrimas). ¡Gracias, Cerdeña, por un final precioso!”.

Disney aún no ha fijado fecha de estreno para La sirenita.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.