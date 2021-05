Emma Stone cree que Úrsula debería ser la próxima villana de Disney en tener película

Primero fue Maléfica, con el protagonismo de Angelina Jolie extendiéndose a dos entregas. Ahora le toca el turno a Emma Stone de interpretar a quien ha sido durante años sinónimo de villanía y genocidio canino dentro del canon de Disney, siendo elegida como protagonista en Cruella. El film de Craig Gillespie llegó ayer a los cines y a Disney+ con una recepción crítica bastante entusiasta para la frialdad con la que se suelen recibir estos esfuerzos live action; a la espera de cómo funcione en taquilla y reproducciones, es lógico esperar que la Casa del Ratón se ponga pronto a trabajar en una secuela. O, si no una secuela, sí un nuevo film que repita jugada con algún otro villano clásico.

Hay candidatos de sobra, pero la propia Stone se ha decantado por uno durante una reciente entrevista con Variety. Ante la pregunta de cuál debería ser la próxima villana Disney en tener historia de orígenes la oscarizada actriz no ha dudado ni por un segundo, declarando su preferencia por Úrsula. La enemiga de La sirenita sería un personaje muy interesante en el que profundizar, porque como dice Stone “es un pulpo y hay todo un mundo por descubrir, con los padres de Úrsula y lo que les pudo ocurrir”. “Nunca has visto a un villano no humano de Disney explorado de esa forma”, insiste.

Lo curioso es que Úrsula ya va a aparecer en una película de acción real, dentro del remake de La sirenita que prepara Rob Marshall. En dicho film la bruja del mar será encarnada por Melissa McCarthy, estando secundada por intérpretes como Javier Bardem, Awkwafina o Halle Bailey en el papel protagonista de Ariel. Si La sirenita triunfa (aún no tiene fecha de estreno) nada impediría que Disney quisiera darle a Úrsula una película propia, y McCarthy sería igualmente la actriz indicada para interpretarla de nuevo. Emma Thompson, que coprotagoniza Cruella, está encantada con la idea.

La veterana actriz incluso ha aventurado cuál podría ser el trauma que espoleara la caída de Úrsula en el lado oscuro: la peor pesadilla para un pulpo. “Los padres nunca dejaron de darle camisetas con dos brazos. La confundieron con eso desde una edad muy temprana, por lo que estuvo todo el trato tratando de encajar los brazos en cada agujero. Eso la atormentaría, ¿verdad?”. Kirby Howell-Baptiste, que interpreta a Anita Darling en Cruella, se muestra de acuerdo: “Tengo que saber de dónde sale Úrsula; ¿por qué es tan malvada? Seguro que también es una incomprendida”.

Howell-Baptiste, aún así, cree que Scar de El rey león merecería también película propia, mientras que Joel Fry (Gaspar en Cruella) apuesta por el Jafar de Aladdin. En lo relativo a Paul Walter Hauser, que interpreta a Horacio en el film, se sale por la tangente para defender lo interesante que sería que Darren Aronofsky dirigiera un remake de Lilo y Stitch. Por qué no.

