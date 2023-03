Desde hace muchos años, la audiencia televisiva de los Oscar está cayendo en picado. Por eso la información que llega vía Entertainment Weekly y Variety sobre la gala de 2023 resulta tan sorprendente: la ceremonia que tuvo lugar en el Kodak Theatre en la madrugada del domingo al lunes no solo logró remontar sus cifras, sino que se convirtió en la más vista desde la pandemia.

Según el informe de la agencia Nielsen, la gala presentada por Jimmy Kimmel alcanzó los 18,7 millones de espectadores, dos millones más que el año pasado. Asimismo, esto supone un incremento más que considerable con respecto a los Oscar 2021, los menos vistos de la historia con apenas 9,8 millones.

De esta manera, los Premios de la Academia vencieron al final de temporada de The Last of Us (8,2 millones de espectadores) en la batalla por la atención del público. Asimismo, sus cifras superaron a las de la gala de los Grammy 2023 (12,5 millones) y a la de la última edición de los Emmy (5 millones).

Otra métrica igual o más importante, la de la repercusión en redes sociales, también alcanzó un pico, con 27,4 millones de reacciones en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. La gala de 2022, por comparación, alcanzó los 22 millones.

¿A qué pueden deberse estos buenos resultados? Seguramente, la presencia en la gala de Rihanna y Lady Gaga debió tener su importancia, así como la presencia entre las nominadas de dos blockbusters como Avatar: El sentido del agua y Top Gun: Maverick. Y no cabe olvidar el interés morboso acerca de cómo navegaría la Academia las consecuencias de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en 2022.

Sin embargo, ni la Academia ni la cadena ABC pueden echar las campanas al vuelo: las cifras actuales de los Oscar están a años luz de las de la gala de 1998, la más vista de la historia con 57 millones de espectadores ansiando ver cómo Titanic coronaba rey del mundo a un James Cameron que sí se molestó en asistir. Los tiempos han cambiado mucho, y un triunfo de semejante talla parece irrepetible.

