Premios Goya 2023: Ovación eterna y Goya de Honor para Carlos Saura en un emotivo inicio de gala: "Se fue trabajando hasta el final"

La 37ª edición de los Premios Goya ha arrancado con un sentido homenaje al director Carlos Saura, Goya de Honor, que fallecía ayer a los 91 años. El cantante Manuel Carrasco se ha subido al escenario y ha entonado Cantares, Joan Manuel Serrat, junto a los presentadores, Clara Lago y Antonio de la Torre, y otros intérpretes que se les han unido, de Amaia Salamanca a Maribel Verdú o David Verdaguer.

“Ayer nos dejo uno de los padres y referentes de nuestro cine", ha dicho a continuación Clara Lago, a lo que De la torre ha añadido: "Su aportación al cine es de tal magnitud que harían falta 1000 galas como esta". A continuación, han dado paso a Carmen Maura, que trabajó con el cineasta en ¡Ay, Carmela!. La actriz ha lamentado no poder entregarle el Goya y ha recordado su experiencia con el director, a quien ha descrito como alguien sorprendentemente "tierno y maravilloso".

"Creo que él no tenía ni idea de la marca que me había dejado como actriz para siempre". Carmen Maura recuerda a Carlos Saura, Goya de Honor #Goya2023 pic.twitter.com/7B0N8ORTR5 — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

"Fue un director maravilloso, simpático, cantaba con nosotros, era muy cotilla, nos observaba con un amor increíble", ha afirmado Maura, y ha recordado cómo les decía que no los cambiaría por ningún otro actor del mundo. "Me da mucha pena no haberle podido decir esto porque creo que no tenía ni idea de la marca que me dejó como actriz para siempre", ha finalizado visiblemente emocionada, antes de dar paso a Eulalia Ramón, pareja del cineasta, y sus hijos Antonio y Ana.

Tras una ovación de varios minutos, ellos han tomado la palabra. Su hija Ana ha afirmado que su padre se fue ayer "trabajando hasta el último minuto, enseñándonos que hay que vivir apasionadamente y que la cultura es lo más importante que tenemos". Su hijo Antonio ha recordado a las cuatro mujeres de la vida de Carlos: "Quiero reivindicar a las mujeres que han estado y han hecho de mi padre el hombre que es".

Uno de los momentos más emocionantes jamás vividos en unos Premios Goya. La familia de Carlos Saura recoge el Goya de Honor un día después de su fallecimiento #Goya2023 pic.twitter.com/wJfVlMV8CF — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Finalmente, Eulalia ha agradecido a la Academia el reconocimiento y se ha referido a los sanitarios que han cuidado de Saura: "La sanidad publica merece que la cuiden tal y como el personal público nos cuida a nosotros". Después, ha pasado a leer la nota que le dictó Carlos días antes de morir, en el que asegura haber sido una persona "afortunada". "He sido muy afortunado rodando más de 50 películas, he traspasado los límites que tenía de joven", ha leído Ramón: "Me veo reflejado como una estrella brillante en la inmensidad del cosmos".

Tras un repaso a la filmografía del cineasta, Natalia Lafourcade ha subido al escenario para finalizar el homenaje inicial a Saura al son de Porque te vas, de Jeanette.

La Academia lamenta profundamente el fallecimiento de uno de los cineastas más prolíficos y fundamentales de la historia del cine español. Estos #Goya2023 homenajean a Carlos Saura con el Goya de Honor. pic.twitter.com/40ms02g7nz — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

