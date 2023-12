¿Por qué la película de GTA con Eminem no se llegó a hacer?

A estas alturas, es probable que ya hayas visto el tráiler del Grand Theft Auto VI, o al menos te habrás enterado de que ha salido el avance o que estará a la venta en 2025. Es uno de los videojuegos más esperados actualmente, y no solo por la popularidad de la marca, sino porque han pasado diez años desde el lanzamiento del GTA V, el último título de esta franquicia.

¿Tiene algo que ver la saga de videojuegos con el cine? La respuesta es que sí, pero no porque haya existido alguna adaptación en la gran pantalla, sino por lo cerca que estuvo de llegar a ser una realidad. Hace más de 20 años pudo haberse producido un largometraje sobre GTA protagonizado por Eminem, pero algo sucedió para que esto no fuera posible.

En 2001, el GTA III llegó al mercado y cambió el destino de Rockstar Games para siempre. Fue todo un éxito e introdujo una serie de novedades que significaron un gran salto de calidad con respecto a las entregas anteriores. Fue en ese entonces cuando llegó una oferta desde Hollywood directa a la mesa de Kirk Erwing, todo un veterano en la industria, que contó la anécdota en el podcast Grandest Game de Bugzy Malone para la BBC.

"Recuerdo recibir una llamada a las cuatro de la mañana con la oferta de un productor italiano de Los Ángeles. Me dijo: 'Kirk, tenemos a Eminem para protagonizar la cinta y sería una película de Tony Scott. Cinco millones de presupuesto, ¿te interesa?", explicó Erwing, que inmediatamente se puso en contacto con los hermanos Sam y Dan Houser, cofundadores de Rockstar Games y creadores de la saga GTA.

Erwing se dirigió específicamente a Sam y le comentó la posibilidad de hacer un largometraje con el icónico rapero como protagonista y con el director de Top Gun a la cabeza. Sin embargo, no recibió la respuesta que esperaba: "Me contestó que no estaba interesado. Debieron darse cuenta de que la franquicia era más grande que cualquier filme de entonces y se retiraron de todas las conversaciones sobre posibles adaptaciones".

Grand Theft Auto siguió su camino con nuevas entregas hasta la más reciente que conocemos, el GTA V (2013). Por otro lado, Eminem acabó protagonizando 8 millas (2002), la película semiautobiográfica con la que ganó un Oscar a mejor canción que no fue a recoger, mientras que Tony Scott continuó con su carrera dirigiendo otros largometrajes como El fuego de la venganza (2004) y Dèjà Vu (2006).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.