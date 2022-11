Por qué la escena poscréditos de 'Black Panther: Wakanda Forever' es distinta a cualquier otra de Marvel

Ya lo comentaba el productor Nate Moore hace unas semanas: la secuela de Black Panther debía pensarse muy bien lo de tener una escena poscréditos. Subtitulada Wakanda Forever, su génesis no pudo ser más complicada. No tanto por lo que se alargó el rodaje, entre la lesión que sufrió Letitia Wright y el malestar que causaron sus opiniones antivacunas en la esfera pública, sino porque antes de empezar el equipo de Ryan Coogler tuvo que lidiar con la repentina muerte de Chadwick Boseman. Intérprete de T’Challa, protagonista previsto para su secuela, que al fallecer a causa de un cáncer obligó a cambiar el guion de arriba abajo. Wakanda Forever ha pasado a articularse, por tanto, como un homenaje a la memoria de Boseman, y de ahí que su productor no creyera que debiera tener una escena poscréditos al uso. En caso de tenerla.

“Al igual que pasó con Vengadores: Endgame la sentíamos como una experiencia emocional que no necesitaba ningún tipo de enganche al final. Solo queríamos contar la historia tal y como fue concebida, sin extras”. Vengadores: Endgame no tuvo, en efecto, ninguna escena poscréditos, pero Wakanda Forever sí ha terminado teniendo una. Se trata, sin embargo, de una escena sumamente atípica más allá de que la norma es que cada película del Universo de Marvel tenga mínimo dos cortes en los créditos. Y esto se debe a que la escena de marras no avanza ninguna futura película de la Fase 5 (Wakanda Forever ha supuesto el final de la 4, a falta del especial navideño de Guardianes de la Galaxia destinado a Disney+). No, en esta escena poscréditos no aparece Ant-Man. O Wong. O la Capitana Marvel.

Simplemente se trata de una prolongación del desenlace de la película, tan orgánico y continuista que cabría pensar si no habría sido más satisfactorio colocarlo seguidamente a la última escena de Wakanda Forever. El caso. Los últimos minutos de Wakanda Forever se ambientan luego de la derrota de Namor (Tenoch Huerta) y su ejército de Talokan. M’Baku (Winston Duke) aspira al trono de Wakanda mientras la princesa Shuri, una vez ha heredado el título de Black Panther de su hermano muerto, viaja a Haití. Ahí le espera Nakia (Lupita Nyong’o), donde lleva años viviendo fuera de Wakanda aunque, como la película ha mostrado previamente, no duda en acudir a la ayuda del reino si es necesario.

Shuri ha llegado a este lugar para poner fin a su duelo, quemando en la arena un atuendo funerario siguiendo los designios de su madre Ramonda (Angela Bassett, que también ha muerto durante los acontecimientos de Wakanda Forever). De esta forma se despide definitivamente tanto de su hermano como de su madre permitiéndose seguir adelante, sumiéndose en un meditabundo silencio por el que desfilan imágenes de Boseman como T’Challa en películas previas del MCU. Fundido a créditos, y una vez concluye la secuencia principal (donde suena el Lift Me Up de Rihanna), volvemos a la playa donde se encuentra Shuri, a la que ahora viene a acompañarla Nakia. Pero no está sola. Un niño va con ella.

Dicho niño es el hijo de Nakia, y se llama Toussaint. Shuri comparte un breve diálogo con él, adquiriendo velozmente confianza y sorprendiéndose del alegre ingenio de Toussaint. Entonces Nakia le hace una impactante revelación: Toussaint es su nombre haitiano, pues su nombre wakandiano no es otro que T’Challa. Como su padre. Nakia le cuenta a Shuri que es el hijo que tuvo con T’Challa, y que por tanto es su hermano y el heredero al trono de Wakanda. Nakia añade que han vivido apartados del reino para que el niño pueda crecer sin preocuparse de los deberes que tendrá que acometer de adulto.

También le dice que su abuela Ramonda lo sabía, y de este modo se soluciona una de las incógnitas del film, como era la ausencia de Nakia en el funeral de T’Challa (padre) con el que empezaba Wakanda Forever. Más allá de lo que la existencia de Toussaint puede complicar la sucesión de Wakanda (y de si es posible que un día sea el nuevo Black Panther), se trata de una bonita forma de recordar a Boseman, y de expresar que su legado sigue vivo. La duda más inmediata es, por ahora, si Wright reaparecerá como la actual Black Panther en próximos films de la Fase 5 y la 6. O de incluso si habrá una tercera película centrada en Wakanda.

