'Black Panther: Wakanda Forever' ya ha recaudado más de diez millones de dólares

Black Panther se erigió en todo un fenómeno en 2018, era la primera gran superproducción de superhéroes con protagonistas afroamericanos y en la taquilla estadounidense debutó con unos espectaculares 202 millones de dólares en su primer fin de semana. Ahora, tras el fallecimiento en 2020 de su protagonista Chadwick Boseman, y que con el personaje de T'Challa saltó a la fama mundial, la secuela Black Panther: Wakanda Forever se perfila como otro acontecimiento, por lo que tiene de homenaje a Boseman y por el intento de seguir con la saga wakandiana.

En Estados Unidos, y también en nuestros cines, se estrena este viernes 11 de noviembre, y las previsiones sobre lo que puede recaudar en el fin de semana de su debut en las pantallas estadounidenses son muy favorables. Se pronostica que al menos ingresará 175 millones de dólares, y que podría convertirse fácilmente, con unos 325 millones a nivel global (aunque, no llegaría ni a Rusia ni China), en el tercer mejor estreno de la era pospandemia, después de Spider-Man: No Way Home de Sony y Doctor Strange en el multiverso de la locura de Marvel.

Pero, en lo referente a cifras concretas y reales, y según los datos que recogen algunos medios como Variety, Black Panther: Wakanda Forever ya ha amasado 10,1 millones de dólares en su estreno, el miércoles 9 y jueves 10, en 17 países. Entre ellos estarían los 2,2 millones de Francia, los 1,4 de Corea del Sur, los 900.000 dólares de Indonesia y Alemania o los 800.000 de Tailandia.

Y en esta carrera por estar entre las más taquilleras, de momento, el ranking a nivel global de este año lo sigue liderando Top Gun: Maverick con sus increíbles 1.486 millones de dólares obtenidos en cines, seguida de los 1.001 millones de Jurassic Park: Dominion y los 955,7 de Doctor Strange en el multiverso de la locura.

