El reparto de 'Black Panther: Wakanda Forever' visitó la tumba de Chadwick Boseman antes de rodar

Black Panther fue tal éxito en 2018, abriéndose paso hasta los Oscar, que Marvel no tardó en planear una secuela. El desarrollo de esta, sin embargo, se vio trágicamente entorpecido por el fallecimiento de Chadwick Boseman, quien hasta entonces había interpretado a T’Challa en el MCU. Ryan Coogler y su equipo tuvieron que cambiar de arriba abajo su planteamiento, y el resultado ha sido Black Panther: Wakanda Forever: film llamado a cerrar la Fase 4 de la Saga del Multiverso este 11 de noviembre. Aparentemente Wakanda Forever ha tenido que ceder el protagonismo de T’Challa a su hermana Shuri (Letitia Wright), pero por supuesto eso no ha evitado que el recuerdo de Boseman haya estado muy presente en el desarrollo de la secuela. Partiendo de la decisión, en primer lugar, de no reemplazarle por nadie.

El rol de T’Challa no ha sido recasteado, y todas las personas tras Wakanda Forever han querido honrar a Boseman de diversas formas. Lupita Nyong’o, intérprete de Nakia, lo ha resumido así en Ebony: “Invocamos el espíritu de Chadwick a diario. Todos nosotros encontramos una forma de rendirle homenaje”. A veces desde gestos tan nimios como la propia organización del trabajo: “El productor de línea propuso no tener una persona número 1 en la hoja de llamadas, y por eso no había un número 1. Y empezamos con el nº 2 en adelante, y cuando Ryan me lo explicó simplemente lloré, porque todo el mundo quería llevarlo con nosotros”. El equipo fue más lejos, e intérpretes recién fichados como Dominique Thorne y Tenoch Huerta tuvieron que sumarse a los rituales.

Mientras que Thorne debuta como Riri Williams (llamada a heredar la armadura de Iron Man y protagonizar pronto su propia serie, Ironheart), Huerta encarna a Namor, el Aquaman del Marvel que aquí ejercería de antagonista. “Visitamos su lugar de sepultura antes de empezar a rodar y tuvimos ese momento como reparto”, prosigue Nyong’o. “Fuimos con el nuevo elenco que no lo había conocido también. Fue nuestra forma de continuar el viaje. Realmente no siento que tengamos nada que demostrarle a su espíritu. Ryan hizo que un artista hiciera este collar con la imagen de Chadwick y lo llevaba todos los días. Así que ha estado con nosotros, sabe lo que hicimos. Él inspiró lo que hicimos. Le honramos sin reparos”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.