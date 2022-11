Así iba a ser 'Black Panther 2' con Chadwick Boseman

Chadwick Boseman fallecía en verano de 2020 a causa de un cáncer de colon, una trágica noticia que tomó por sorpresa al equipo de la secuela de Black Panther, que en pleno duelo debía reescribía el guion del filme sin T’Challa. No fue una labor fácil para el director Ryan Coogler.

"Tienes una vida personal y una vida profesional. Cuando trabajas en algo que amas, esas cosas se mezclan. Estoy intentando encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, pero aún no he llegado a ese punto y sin duda ahora mismo es lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida profesional", afirmaba en 2021, añadiendo que el recuerdo de Boseman le estaba inspirando a la hora de desarrollar el guion.

El 11 de noviembre, Marvel estrenará finalmente Black Panther: Wakanda Forever, en la que los habitantes del avanzado país africano deberán lidiar con Namor (Tenoch Huerta) y los atlantes. A la espera de ver a Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke) u Okoye (Danai Gurira) hacer frente a la amenaza, el cineasta se ha referido a sus planes iniciales para la secuela protagonizada por Boseman.

En una entrevista para Inverse, Coogler ha explicado cómo fue cambiar el tono y la historia tras la muerte del actor. Aunque asegura haber mantenido temas e ideas de sus planes iniciales, originalmente la secuela iba a estar más centrada en los acontecimientos posteriores a Vengadores: Endgame y la trifulca interna de T'Challa por haber estado cinco años ausentes a causa del Lapso.

"El tono iba a ser similar", ha explicado el cineasta: "[T'Challa] iba a pasar el duelo por la pérdida del tiempo, al regresar después de haber desaparecido durante cinco años. Era un hombre responsable de mucha gente que vuelve tras una ausencia forzada de cinco años, eso era lo que iba a abordar el filme".

"Iba a pasar el duelo por el tiempo que no podía recuperar", ha afirmado Coogler, subrayando lo que sí que ha podido mantener en la producción tras el fallecimiento de Boseman: "El duelo ya era parte de la película. [Namor] siempre iba a ser el antagonista. Había otros personajes, por supuesto, que consideramos incluir. Pero Namor siempre estuvo ahí".

De esta forma, el duelo se ha mantenido como tema central de la trama, aunque inicialmente iba a ser el protagonista el que pasara por este proceso tras lo ocurrido con el Lapso. Asimismo, que Namor siempre haya sido el enemigo de la secuela significa que Coogler no tuvo que cambiar la amenaza principal en el argumento.

El 11 de noviembre regresamos a una Wakanda sin T'Challa, pero con muchas de las estrellas que lo acompañaron en su primera y exitosa aventura en la gran pantalla. Además, se une a ellas Dominique Thorne, actriz encargada de dar vida a Ironheart. ¿Estamos ante otro estreno triunfal del MCU?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.