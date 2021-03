A Ryan Coogler le está resultando duro escribir ‘Black Panther 2’ sin Chadwick Boseman

Ya han pasado cerca de seis meses de la muerte de Chadwick Boseman, sucedida el pasado verano a causa de un cáncer de colon. En este tiempo han aumentado las posibilidades de que gane un Oscar póstumo por su interpretación en La madre del blues (ya ha obtenido varios premios, incluyendo un Globo de Oro, por ella), y vía Disney+ podremos ver otro de sus últimos trabajos, poniendo voz a Black Panther en la futura serie What if…? Entretanto, Marvel ha resuelto seguir adelante con Black Panther 2 sin él, y sin que ningún actor lo sustituya, poniéndole las cosas algo difíciles al encargado de escribir el guion y dirigir el film, Ryan Coogler.

El responsable de la primera Black Panther también está presente en esta carrera de premios gracias a haber producido Judas and the Black Messiah (Globo de Oro a Mejor actor de reparto para Daniel Kaluuya), y se encuentra inmerso en la escritura de Black Panther 2. Proceso que no está siendo fácil, y del que dio detalles en el podcast Jemele Hill is Unbothered. “Una cosa que he aprendido durante mi corto periodo de tiempo en la Tierra es que es difícil tener perspectiva de algo mientras pasas por ello. Es una de las cosas más profundas por las que he pasado; tener que seguir con este proyecto sin esa persona que fue como el pegamento que lo unió todo”, explicaba en referencia a la ausencia de Boseman.

Que T’Challa no esté en Black Panther 2 ha dado pie a rumores que apuntan a que será Shuri (Letitia Wright) la nueva gobernante de Wakanda, pero Coogler no ha abordado este tema, prefiriendo reflexionar sobre su actitud ante el proyecto. “Tienes una vida personal y una vida profesional. Cuando trabajas en algo que amas, esas cosas se mezclan. Estoy intentando encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, pero aún no he llegado a ese punto y sin duda ahora mismo es lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida profesional”. El recuerdo de Boseman, asegura, le está inspirando a la hora de desarrollar el guion.

“Es algo doloroso, pero también increíblemente motivador. Estoy increíblemente triste por haberlo perdido pero también increíblemente motivado por haber pasado tiempo con él”, contaba Coogler. “Te pasas la vida oyendo hablar de gente como él. En el caso de este hombre, que ahora es algo así como un ancestro, yo estuve allí con él. Es un privilegio tan increíble que te llena tanto como te golpea. Y muy a menudo, como personas negras, tenemos que recoger los pedazos después de la pérdida".

Black Panther 2 tiene fijado su estreno para el 6 de mayo de 2022, empezando a rodarse si todo va bien este mismo verano.