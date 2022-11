Crítica de 'Black Panther: Wakanda Forever'

Valoración: 'Black Panther: Wakanda Forever'

La primera Black Panther era una película llena de tensiones internas. Su contagioso entusiasmo por impulsar un imaginario nuevo, que hundía sus raíces en el afrofuturismo para ensayar una mirada parcialmente descolonizada, fue lo que le movió a convertirse en un fenómeno popular, viéndose obligados sus adeptos a obviar ciertas imposturas. Sin ir más lejos, su defensa acérrima de un status quo no solo monárquico, sino también geopolítico, que refrendaba a través del protagonista y de convertir al agente cuestionador del régimen en villano. Black Panther será siempre inseparable del rostro socarrón de Michael B. Jordan, más aún que de ese Chadwick Boseman cuya repentina muerte ha traído consigo nuevas confusiones al Universo Cinematográfico de Marvel. Ese que pretende, con Black Panther: Wakanda Forever, tanto homenajear a Boseman como cerrar una Fase 4 marcada por la desorientación y el colapso de presupuestos creativos que no dan más de sí.

La cuenta de Twitter de Boseman, operativa para seguir la carrera por el Oscar que protagonizó póstumamente, publicó el tráiler de Black Panther: Wakanda Forever en paralelo a la cuenta de Marvel. Wakanda Forever, como película, es la continuación orgánica de tan problemático gesto, contribuyendo a capitalizar todo lo que Black Panther no había capitalizado al introducir en la ecuación un elemento tan disruptivo como otra Wakanda. Con vibranium y, por tanto, conflictos internacionales similares. El reino de Talokan, gobernado por Namor (Tenoch Huerta), acude a agitar la imagen que Wakanda tiene de sí misma al estilo de lo que ya intentó antes el amigo Killmonger, con un devenir que vuelve a preverse conservador desde la decisión de que Talokan y sus habitantes resulten ser los nuevos adversarios. Everett K. Ross (Martin Freeman), traído de vuelta como tráiler de futuras series para Disney+, recuerda a mitad del film que hay que dar gracias de que sea Wakanda la que posea vibranium y no EE.UU., en un arrebato de autoconsciencia culpable que también tiene mucho de paternalista y de callejón sin salida ideológico. Wakanda Forever, en resumen, afronta los mismos dilemas que la película previa, pero ha perdido cualquier aplomo para combatirlos.

Cuesta encontrar, en toda la historia del MCU, una propuesta tan débil y anodina como esta Wakanda Forever. Exhausta por sus contradicciones y por la muerte de Boseman (garante de unas diatribas sobre la sucesión que Letitia Wright es incapaz de sostener), la película se limita a deambular durante casi tres horas a través de un inédito desarrollo coral, casi como de crónica dinástica, que podría antojarse fresco si no viniera motivado por un salvamento de muebles carente de convicción. Cunde una sensación tristísima en Wakanda Forever, y esta es que la película es terrible porque no le ha quedado otro remedio que serlo, porque no había forma de que pudiera ser otra cosa. Ryan Coogler como director parece igualmente exhausto, y también lo parece su coguionista Joe Robert Cole introduciendo simulacros de chistes para rebajar solemnidad y alcanzando cotas de vergüenza ajena a las que ni Eternals (película, vista en el conjunto la Fase 4, cada vez más reivindicable) pudo acercarse.

Solo un departamento parece libre y contento con su cometido en este apabullante follón, y es el musical. Como también ocurría en la primera Black Panther, la mezcla exotista de referentes permite unos arreglos con imaginación y heterogeneidad, a los que ahora sí les sienta de fábula tener otra Wakanda en la trama. La labor de Ludwig Göransson llega a realzar lo más parecido que tiene Wakanda Forever a un instante poderoso, como es la presentación de Talokan, para puntualmente ser saboteada por el resto de chapuzas. Es algo que finalmente aporta coherencia al díptico: ambos films presentaron mundos nuevos, y ambos no supieron impedir que fueran alienados por el nuestro. Wakanda Forever no es más que la trágica constatación de una batalla perdida, y de una neurosis cultural que Marvel nunca supo cómo controlar.