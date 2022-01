¿Por qué J.K. Rowling no ha participado en ‘Harry Potter: Regreso a Hogwarts’?

En cuestión de horas HBO Max estrenará Harry Potter: Regreso a Hogwarts, cumbre de un año marcado por los festejos que celebran las dos décadas de La piedra filosofal. La plataforma de streaming, que llegó en España hace pocos meses, ya ha cogido cierta experiencia con respecto a las reuniones nostálgicas (solo hay que recordar el bombazo que fue Friends: The Reunion), de forma que ha reclutado para la ocasión a buena parte del equipo que hizo posible las ocho películas de Harry Potter, estrenadas entre 2001 y 2011. Los principales rostros de este son, claro, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Ruper Grint.

Ellos interpretaron a Harry, Ron y Hermione en las celebradísimas películas de Warner Bros., y una vez superada la Nochevieja compartirán sus recuerdos sobre la gestación. No obstante, entre los nombres que integran el reparto de Regreso a Hogwarts hay una ausencia llamativa: J.K. Rowling, autora de los libros de la saga original y coguionista de su derivada Animales fantásticos, estando al frente de su inminente tercera entrega (Los secretos de Dumbledore, prevista para el 15 de abril de 2022). Que Rowling no iba a formar parte del especial se supo al poco de que este se anunciara, y Entertainment Weekly revela que solo aparecerá en el especial en forma de imágenes de archivo de 2019.

Teniendo en cuenta que Harry Potter no habría sido posible sin ella, no deja de extrañar esta decisión por parte de HBO Max, y ya hay quien ha indagado en los motivos. Según fuentes cercanas a Warner Bros., la compañía no la ha vetado, sino que ha sido la propia novelista quien se ha negado a participar. De ahí que Rowling no vaya a dar la cara en Regreso a Hogwarts, pero sí lo hagan otras personalidades creativas imprescindibles como el productor David Heyman, Chris Columbus (director de La piedra filosofal y La cámara secreta), Alfonso Cuarón (El prisionero de Azkaban), Mike Newell (El cáliz de fuego) y David Yates (firmante de las entregas restantes, incluyendo las tres de Animales fantásticos).

Pese a la postura de Warner Bros., es inevitable asociar la ausencia de Rowling a sus controvertidas posturas sobre el colectivo trans. Por mucho que la escritora afirmara en el pasado apoyar a esta comunidad, declaraciones y textos recientes la alinean con el movimiento TERF (Feministas Radicales Transexcluyentes), algo que ha puesto parte de la opinión pública en su contra e incluso ha provocado que parte del equipo de Harry Potter (de Radcliffe a Watson pasando por Eddie Redmayne, protagonista de Animales fantásticos) se distancien de ella.

No hay que obviar, en este sentido, los recientes esfuerzos de Warner por minimizar la presencia de Rowling al frente de la saga. Es cierto que Rowling escribe Los secretos de Dumbledore junto al habitual Steve Kloves, pero también lo es que el estudio ha insistido por activa y por pasiva en que Rowling apenas ha estado involucrada en Hogwarts Legacy, esperado videojuego basado en The Wizarding World y fijado para 2022. Que Regreso a Hogwarts no haya contado con ella parece suscribir el mismo esfuerzo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.