La empatía es un superpoder, sobre todo en las manos adecuadas, y James Gunn lo sabe. No en vano le confió el personaje de Mantis a Pom Klementieff (Quebec, 1986), una actriz a la que vio lo suficientemente valiente como para desinhibirse y dejarse llevar en pantalla. La alienígena a la que conocimos en Guardianes de la galaxia Vol. 2, hija de Ego (Kurt Russell), no tardó en conquistar a los espectadores con su inocencia y la dupla cómica que formó con Drax (Dave Bautista).

Si bien las reuniones vengadoras no le dieron mucho espacio para seguir creciendo, en el evento navideño Guardianes de la galaxia: especial felices fiestas, Gunn se vengó poniendo el foco sobre ella y Bautista, dos peces fuera del agua (es decir, en la Tierra) a la caza de Kavin Bacon, y ahora, Guardianes de la galaxia: Volumen 3 la confirma como una de las protagonistas imprescindibles de la saga.

El carisma de Mantis no se puede entender sin la actriz francesa que se esconde bajo sus antenas. James Gunn la considera una de sus mejores amigas, aunque en realidad es Karen Gillan la que puede fardar de haberla tenido como fiel escudera en su despedida de soltera. Todos los 'guardianes' la alaban, asegurando que nadie más podría haber hecho de Mantis un personaje tan divertido, entrañable e inolvidable.

La niña que recorrió el mundo

Hija de un diplomático ruso-francés y una madre coreana, Klementieff se pasó los primeros años de su vida viviendo en diferentes partes del mundo debido al trabajo de su padre: de Quebec, su lugar de nacimiento, a Kioto, de Costa de Marfil al bucólico Vallée de Chevreuse, a una hora en coche de París. Esta infancia nómada, así como su origen multicultural, forjarían una personalidad resistente y abierta.

Su infancia y juventud también estarían marcada por la tragedia. Después de mudarse a Francia, donde pasó la mayor parte de su infancia y juventud, perdió a su padre de cáncer a los cinco años. Su madre no pudo hacerse cargo de ella al sufrir de esquizofrenia y creció con sus tíos paternos, pero su tío también moriría cuando la joven cumplió 18 años. A los 25, perdería a su hermano, que se suicidó.

Pese a que la pasión por la actuación la acompañó desde pequeña, no la veía como una profesión real, por lo que empezó a estudiar Derecho. "Lo hice para tranquilizar a mi familia. Fui dos meses y después lo dejé", contaría la actriz (vía Inside Hook): "Actuar era algo que quería hacer cuando era pequeña y, después, no me permití hacerlo. Pero, en determinado momento, di clases de actuación y me encantó. Me encantó estar en el escenario, crear personajes y hacer cosas raras que no puedo hacer en la vida real".

De Francia a Hollywood con 'Old Boy'

Pom Klementieff en 'Old Boy' Cinemanía

Debutó como hijastra de Catherine Deneuve en Après lui (2007) mientras cursaba su primer año en la escuela de teatro Cours Florent, centro prestigioso donde han estudiado Guillaume Canet, Eva Green, Diane Kruger o Audrey Tautou. De Lobo (2009), otro de sus primeros papeles, esta vez dirigida por Nicolas Vanier, recuerda el frío que pasó en el rodaje en Siberia: "¡55 grados bajo cero!".

No tendría que esperar mucho tiempo para cruzar el charlo. Su primer gran proyecto al otro lado del Atlántico llegaría cuatro años después con el remake de Old Boy (2013), dirigido por Spike Lee, en la que coincidió con actores marvelitas como Josh Brolin, Elizabeth Olsen y Samuel L. Jackson.

"La gran diferencia entre la industria francesa y la americana es que en las producciones francesas, a la hora de comer, hay vino tinto en la mesa, pero en las americanas no hay alcohol, son más puritanos", diría en una entrevista con Numéro.

Para su personaje en Old Boy, dio clases de boxeo, pero después del filme le entró el gusanillo por las artes marciales y empezó a hacer taekwondo, llegando a tener el cinturón morado. "Empecé con el boxeo y me encantó, me hizo sentir empoderada", contaría.

'Guardianes de la galaxia'

'Guardianes de la galaxia Vol. 2' Cinemanía

El gran salto a la fama internacional le llegaría a Klementieff en 2017 con Guardianes de la galaxia Vol. 2. Tras una extensa búsqueda, Gunn fichó a una actriz aún poco conocida en la industria para Mantis, una alienígena que lee y proyecta emociones, y que llevaba en los cómics desde 1973.

"Hicimos pruebas con muchísimas actrices", recordaba el director: "Hicimos pruebas de pantalla con cuatro actrices y cada una de ellas era magnífica. Pom Klementieff simplemente fue la mejor en abrazar lo emocional, algo que el personaje tiene que ser. Ese es su superpoder, la empatía". Así llegó la intérprete a su primer blockbuster de Hollywood, en una franquicia marvelita ya de éxito, en la que compartía pantalla con pesos pesados como Kurt Russell, Chris Pratt y Zoe Saldaña.

De aquella primera experiencia como heroína, recuerda las lentillas negras que le complicaban la visión y los apéndices que colgaban de su cabeza, esos que se convertirían en sus antenas en postproducción. "Los encargados del CGI venían al set entre tomas y nos enseñaban en el ordenador los diferentes movimientos de las antenas y cómo se verían después de la animación", contaría la actriz: "Pensé: '¡Es justo esto! La gente se va a vestir como yo en Halloween".

En cuanto a su participación en la franquicia, Klemetieff siempre ha alabado a Gunn, artífice de estos personajes y mundos tan descacharrantes como emotivos. Por eso, ahora que el director se despide de Marvel con Guardianes de la galaxia: Volumen 3, la actriz dice que Mantis no tiene sentido sin él al timón: "Me siento agradecida por James. Me ha permitido crear un personaje raro y diferente, y eso me encanta".

Ahora que ha colgado la capa de Mantis, se pasa a una nueva franquicia, Misión: Imposible, en cuyas dos próximas películas participa. Por lo pronto, el director Christopher McQuarrie ha dado pocos detalles sobre la antagonista a la que Pom da vida: "Al comienzo de nuestra historia, es aliada de Esai [Morales, el villano] y representa esta fuerza malévola a la que se enfrenta Ethan".

Nada más terminar el rodaje de la saga protagonizada por Tom Cruise, la actriz aprendió a hacer paracaidismo, consiguiendo los títulos A y B: "Me ha abierto un nuevo mundo, es emocionante poder volar, bailar en el cielo". Ya sabemos que Tom suele contagiar a sus compañeros su adicción a la adrenalina y, a juzgar por los vídeos de Klementieff en Instagram, el maestro estará orgulloso de su aprendiz.

La mujer que sigue queriendo recorrer el mundo

Convertida en una estrella internacional, Klementieff ha reflexionado en numerosas entrevistas sobre cómo su infancia nómada ha podido influir en la personaje que es hoy, asegurando que ahora le cuesta mantenerse en un sitio.

"Me ha ayudado a adaptarme a diferentes culturas, mundos y tipos de personas", ha contado: "Siempre me he sentido como una alien, siempre me he sentido diferente. Cuando vivía en Japón, mi madre era corana y yo era mestiza. Tampoco era como el resto en África ni en Francia. Siempre era la persona de otro lado, como un alien, como Mantis".

Ahora ha hecho de Nueva York lo más cercano a un hogar. Marvel se acaba para ella, aunque, con Gunn como jefazo del universo cinematográfico de DC, es posible que a Pom aún le quede vida en el cine de superhéroes. Por lo pronto, entre sus planes para los próximos meses está viajar más: "Me encantaría montar a caballo por todo el mundo, tal vez en un safari mientras las jirafas galopan".

Klementieff quiere seguir haciendo paracaidismo, viajar en moto al norte del estado de Nueva York, conocer Grecia. También quiere seguir creciendo como actriz y trabajar rodeada de sus amigos. Para alguien que siempre ha conseguido sobreponerse a la adversidad, los nuevos comienzos son buena señal. Mantis es solo un primer capítulo en su historia.

