“Pensaron que sería genial”: Charlize Theron sobre su cameo en ‘The Boys’ y ‘Doctor Strange 2’

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE BOYS Y DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA]

El género superheroico ha llegado a tener tanta presencia en el audiovisual mainstream, con franquicias que se alargan y alargan precisando de intérpretes reconocidos para blindar la apuesta, que es inevitable que algunos de estos intérpretes repitan de un proyecto a otro. El duelo sostenido por Marvel y DC nos arroja varios ejemplos de esto, pero hasta ahora nunca nos habíamos encontrado con que una misma estrella interviniera tanto en una película adscrita al género… como en su sátira. Y además con escasas semanas entre una y otra. Hablamos de Charlize Theron, y de su cameo compartido entre Doctor Strange en el multiverso de la locura y la tercera temporada de The Boys.

Vimos a la actriz en la escena poscréditos del film de Sam Raimi, donde aparecía como Clea: hechicera que bien se podría convertir en el nuevo interés romántico de Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), y que por lo tanto volvería en próximas entregas del MCU. Poco después Theron reapareció en los minutos iniciales del primer episodio de la nueva remesa de The Boys, que hace un par de semanas estrenaba su tercera temporada. Aquí encarnaba a la nueva Stormfront de cara a una película ficticia con los 7, una vez la verdadera Stormfront (Aya Cash) resultara ser nazi y la achicharraran al final de la temporada previa. La escena era igualmente breve, pero se convirtió en la comidilla de las redes sociales.

Theron ha alternado Marvel Studios y The Boys como si tal cosa, y acaba de comentar la experiencia. Según recoge Variety, la actriz se ha dejado caer por Los Ángeles para asistir a la gala 15 aniversario de Charlize Theron Africa Outreach Project, organización que lidera la actriz y que lucha contra el VIH en su Sudáfrica natal. En el evento se encontró con Sofia Boutella (coprotagonista en su film Atómica) y con Jordana Brewster, actriz de una saga en la que Theron lleva tiempo embarcada, Fast & Furious. De hecho, Theron justo llegaba de terminar su parte en el rodaje de Fast & Furious 10, donde vuelve a encarnar a la villana Cypher.

Este papel requirió que uniera fuerzas con Jason Momoa, nuevo enemigo de la familia de Vin Diesel. “Fue muy agradable trabajar con Jason, es encantador”, aseguró. Preguntada por su cameo en Doctor Strange 2 y The Boys, Theron aclaró qué propuesta había llegado antes. Fue cosa, pues, de Seth Rogen, con quien la actriz protagonizara la formidable comedia Casi imposible. “Seth Rogen me lo pidió hace tiempo, y haría cualquier cosa por él y todos sus compañeros de Point Gray, a quienes amo”, contó Theron. Point Gray fue la productora tras Casi imposible, y Rogen es una de las principales figuras creativas de The Boys.

Así que Theron accedió rodar la escena, para que poco después la llamara Kevin Feige, director creativo de Marvel Studios. La actriz le preguntó si su aparición en The Boys no sería un obstáculo para encarnar a Clea. “Fui muy transparente y ellos pensaron que sería genial. Quiero decir, The Boys es una sátira. Creo que hay espacio para todo, y eso significa que hay mucha gente interesada en este tipo de mundos ahora mismo”. Así que Theron se marchó a Marvel, sin que aún nadie le haya aclarado cuándo podría reaparecer Clea.

Una vez concluida Fast & Furious 10, Theron puede dedicarse por entero al rodaje de La vieja guardia 2, que recientemente incorporaba a Uma Thurman y Henry Golding al reparto. Se trata de la secuela de uno de los grandes éxitos de Netflix, y Theron promete que podemos esperar algo aún más espectacular de esta. “Es una gran exigencia pretender que todos los implicados hagan una acción que eleve el nivel de lo que hicimos antes. Se necesita tiempo, energía y esfuerzo, y todo el mundo ha aportado. Quiero ver los frutos de este trabajo”.

