Estos son los muñecos vivientes más diabólicos del cine: no te quedes a solas con ellos

Hablan, corren, aparecen y desaparecen a la velocidad del rayo y, casi siempre, matan. Y, sobre todas las cosas, producen pavor auténtico al que observa desde el sofá o la butaca. Son de lo peor de nuestros temores, porque vinieron a acompañarnos en nuestra infancia y ahora se convierten en una pesadilla.

Con motivo del estreno, el próximo 15 de marzo, de Imaginary, la cinta de terror de Jeff Wadlow que otorga vida a un oso de peluche que pone en peligro la vida de una pobre niña, hacemos un repaso por los muñecos vivientes más terroríficos de la gran pantalla. Seres de espíritu diabólico.

'Imaginary' (2024)

Un achuchable oso de peluche se convertirá en el más perverso de los amigos “imaginarios” de una niña. Imaginary se adentra en este mundo para hacerse una pregunta: ¿son realmente producto de la imaginación infantil o esconden algo más terrorífico? En la película que ahora nos ocupa, la respuesta es un rotundo y terrorífico “esconden algo”. Jeff Wadlow (Verdad o reto, Kick Ass 2: Con un par, rompiendo las reglas) sumerge al espectador en una atmósfera inquietante y sobrenatural al dar una vuelta de tuerca a este concepto y convertir al osito Chauncey en un ser de espíritu malvado.

Cuando Jessica (DeWanda Wise) regresa con su familia a la casa de su infancia, Alice (Pyper Braun), su hijastra más pequeña, comienza a desarrollar un extraño apego hacia Chauncey, un oso de peluche que encuentra en el sótano. Al principio, ambos se entretienen con juegos divertidos, pero poco o poco estos se vuelven más siniestros y peligrosos. Jessica decide intervenir al darse cuenta de que el peluche es mucho más que un entrañable osito.

'M3gan' (2023)

¡Ojo con la maravilla de la inteligencia artificial! M3gan es una muñeca realista programada para ser la mejor compañera de los niños y la mayor aliada de los padres. Ha sido diseñada por Gemma (Allison Williams), una brillante robotista de una compañía de juguetes, y la muñeca es capaz de escuchar, observar y aprender mientras se convierte en amiga, profesora, compañera de juegos y protectora del niño al que se vincule.

Cuando, inesperadamente, Gemma se convierte en la cuidadora legal de Cady (Violet McGraw), su sobrina huérfana de 8 años, decide vincular su prototipo de muñeca a la niña. Las inimaginables consecuencias de esta decisión no se harán esperar…

Una nueva historia de una de las mentes más prolíficas del terror, James Wan (Saw, Insidious y The Conjuring), que dirige el galardonado Gerard Johnstone (Housebound) a partir de un guion de Akela Cooper (Maligno, La monja 2)

'Five Nights at Freddy's' (2023)

Basada en la exitosa franquicia de videojuegos de terror y supervivencia, la película –dirigida por Emma Tammi (The Wind, Into the Dark: Blood Moon)– sigue a un atormentado vigilante de seguridad, Mike Schmidt (Josh Hutcherson), que comienza a trabajar en una pizzería, Freddy Fazbear's Pizza. En su primer día se da cuenta de que no será fácil sobrevivir al turno de noche, cuando las mascotas animatrónicas que el restaurante familiar utiliza para las fiestas infantiles cobran vida.

'Benny Loves You' (2019)

El británico Karl Holt protagoniza, dirige y escribe un guion con buena dosis de humor negro en torno a Jack, un tipo que, tras la muerte accidental de sus padres, se ve obligado a vender la casa familiar y comenzar una nueva vida. Mientras vacía la casa, se deshace de su querido juguete de infancia, un osito llamado Benny. Pero el muñeco cobra vida con un objetivo claro: proteger la vida de Jack como sea. ¡Y asesinar es una de las maneras!

'The Boy' (2016)

En esta película dirigida por William Brent Bell (Devil Inside, La huérfana: primer asesinato), Greta (Lauren Cohan) es una joven americana que acepta trabajar como niñera en Inglaterra huyendo de su pasado. Para su sorpresa, el niño de 8 años al que tiene que cuidar es un muñeco a tamaño real que se llama Brahms y que la pareja trata como si fuera su hijo de verdad, que murió hace 20 años.

Greta debe seguir unas reglas muy estrictas, pero, cuando se queda sola, las desobedece. Esto desencadena una serie de eventos perturbadores que la llevan a convencerse de que el muñeco podría estar vivo.

'Annabelle' (2014)

La diabólica muñeca de porcelana poseída hizo su debut en el prólogo de Expediente Warren: The Conjuring (2013), donde aterroriza a unas jóvenes que la tienen en su casa, hasta que Lorraine y Ed Warren deciden intervenir llevándosela y poniéndola a buen recaudo.

Luego llegó Annabelle (2014), la primera de sus películas en solitario, que se sitúa en los años 60, cuando una joven pareja está esperando a su primera hija y el marido decide regalarle a su mujer la muñeca que lleva años buscando.

A esta siguieron Annabelle: Creation (2017), que narra el origen de la muñeca y protagoniza un grupo de niñas huérfanas acogidas en su casa por un juguetero y su esposa que años antes han perdido a su hija, llamada Annabelle, por culpa de un atropello; y Annabelle vuelve a casa (2019), que nos traslada al momento inmediatamente después de que los Warren se lleven a la muñeca para encerrarla en un sitio protegido

'El muñeco diabólico' (1988)

El personaje-muñeco protagonista de la franquicia creada por Don Mancidi tiene hasta ocho películas en su haber: El muñeco diabólico 1, 2 y 3, La novia de Chucky, El hijo de Chucky, La maldición de Chucky, El culto de Chucky y Muñeco Diabólico (Child’s Play). Esta última, de 2019, es una revisión de la película homónima de 1988.

En la saga, Chucky es un muñeco Good Guy que fue poseído por medio de magia vudú por el asesino en serie Charles Lee Ray. La primera de las películas comienza cuando Karen le regala a su hijo Andy un muñeco que se convierte en el mejor amigo del niño. Lo que desconocen es que es un ser maligno: Chucky está vivo y es un asesino. Andy deberá aliarse con otros niños vecinos para detener a la diabólica criatura, que anda provocando muertes por toda la ciudad.

