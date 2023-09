La película de terror del hijo de Mick Jagger que arrasa en el streaming

En 2004, el actor James Jagger tomaba la determinación de convertirse en actor, bajo el beneplácito de sus padres, Mick Jagger y Jerry Hall, quienes apoyaron que comenzara a estudiar interpretación. Habría que esperar unos años más para poder ser testigos de su debut en las películas Vivaldi, the Red Priest (de Liana Marabini) y El secreto de la mansión (de Anthony Hickox), ambas de 2009.

Con el paso de los años, la carrera de James acabaría desembocando en un acercamiento al cine de género, que ha hecho que participe recientemente en los títulos Caged (Aaron Fjellman, 2021) y Conductor (Alex Noyer, 2021).

Ahora, el norteamericano continúa aumentando su filmografía con el estreno internacional de La casa en las profundidades (The Deep House, en su versión original), que ha conseguido situarse entre las películas más vistas estos días en su aterrizaje en Netflix, en más de una quincena de países de Latinoamérica. Algo que también ha despertado el interés en este título en España, donde aún no ha llegado a la plataforma, pero que está disponible a través de otros servicios.

Presentada en la Sección Oficial del Festival de Sitges de 2022, La casa de las profundidades cuenta la historia de un youtuber y su novia, quienes deciden grabar en una casa encantada sumergida en las profundidades del mar. Allí descubrirán que no están solos, después de que un viejo espíritu comience a perseguirlos. Un filme en el que coincide con la actriz Camille Rowe, quien tiene pendiente de lanzamiento actualmente el título Night of the Hunted.

Dónde ver 'La casa de las profundidades en España'

Aunque el filme está disponible en otros países a través de Netflix, situándose entre los contenidos más visualizados, en España podemos disfrutar de él a través del servicio de alquiler de plataformas como Rakuten TV, Google Play, Amazon y Apple TV+.

Resulta innegable la impronta de Blumhouse en este título, que reitera en la idea del terror en las profundidades del que ya éramos partícipes a través de títulos subacuáticos célebres como Deep Star Six (1989), Underwater (2020) o A 47 metros (2017).

Este asfixiante filme corre a cuenta de los cineastas galos Alexandre Bustillo y Julien Maury, en un nuevo trabajo conjunto después de sus anteriores participaciones como cineastas y guionistas de las películas Al interior (2007), Lívido (2011) o Latherface (2017), entre otras. En la actualidad, los realizadores preparan Le Mangeur d'Âmes, donde contarán con actores de la talla de Sandrine Bonnaire (El acontecimiento), Malik Zidi (Oxígeno) y Paul Hamy (El ornitólogo).

Llamada a ser uno de los nuevos bombazos de la compañía de Jason Blum, la película era recibida entre críticas dispares con alabanzas de medios como Variety ("una historia de una casa encantada cuyo húmedo entorno submarino provoca escalofríos"), que terminaba estrellándose en la taquilla internacional con una recaudación cercana a los 2 millones de dólares. Ahora, el filme protagonizado por el hijo del vocalista de los Rolling Stone cuenta con una segunda oportunidad a través del streaming.

James Jagger aparecerá próximamente también en Waltzing with Brando, la película dirigida por Bill Fishman (No me grites que ya te veo), donde se dejará ver junto a actores de la talla del oscarizado Richard Dreyfuss y de Billy Zane (Titanic).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.